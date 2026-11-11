Andy López ha sido víctima de ataques, necesitaba dar su versión, sostiene Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, por su reciente publicación de mensajes en video en respuesta a los señalamientos en su contra, pues, dijo, el morenista ha sido “víctima de ataques” y no había contado con la oportunidad de presentar su versión de los hechos.

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo se refirió a los recientes videos que publicó el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en los cuales ha negado los señalamientos en su contra por su presunta participación en actividades ilícitas como huachicol fiscal, tráfico de influencias, entre otras.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", en uno de sus mensajes en video. ı Foto: Captura de video

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aprobó la publicación de estos videos pues, acusó, López Beltrán ha sido objeto de múltiples ataques.

En su más reciente video, López Beltrán se refirió directamente al empresario Ricardo Salinas, y respondió las preguntas que este le hizo públicamente sobre las controversias en las que ha estado involucrado.

Sheinbaum Pardo aprobó este video e, incluso, recomendó verlo, pues aseguró que López Beltrán lanza cuestionamientos pertinentes al empresario.

“Es muy bueno el video, yo lo recomiendo que se vea. Una, él ha sido víctima de ataques y no había él salido a dar su versión, es muy importante que se conozca su versión”, expresó la presidenta.

“Estaría muy bien” abrir archivos del IPAB, asegura presidenta

Asimismo, la mandataria federal aseguró que en el video Andrés Manuel López Beltrán pide abrir los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con el objetivo de esclarecer cómo fueron los rescates financieros del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), los cuales, dijo Sheinbaum, resultaron en beneficios a ciertas empresas.

“Él [López Beltrán] dice que deben abrirse los archivos del IPAB, estaría muy bien. No sé si el secretario de Hacienda considere que es factible hacer eso. En particular en este caso y en otros sería muy bueno que abriéramos los archivos, para que se sepa todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

🚨“Él ha sido víctima de ataques”: Claudia Sheinbaum respalda a Andrés ‘Andy’ López Beltrán



La presidenta consideró importante que el hijo de AMLO diera su versión y respaldó sus cuestionamientos sobre el origen de la fortuna de Salinas Pliego.



Además, planteó abrir los… pic.twitter.com/Ggrsj0ivtg — Azucena Uresti (@azucenau) November 11, 2026

Sheinbaum Pardo concluye que, en su video, “Andy” López se refiere a varios temas “muy relevantes y muy fuertes” en su video, por lo que, reitera, “sí vale la pena verlo”.

Andrés Manuel López Beltrán busca una diputación federal por Tabasco bajo Morena. No obstante, el hijo del expresidente se ha visto envuelto en controversias recientes, por señalamientos de posible participación en delitos de huachicol fiscal, tráfico de influencias, entre otros.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am