Hugo Aguilar toma protesta a integrantes del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, designó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa como representante del Máximo Tribunal ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

Al hacer uso de la palabra durante la 49a sesión ordinaria de la AMIJ, el ministro presidente se pronunció por lograr que los cambios no solo se queden en la Suprema Corte, sino que abarquen a todo el sistema de justicia en México en beneficio del pueblo en su conjunto.

Junto con Yasmín Esquivel, rindieron protesta como integrantes del Comité Directivo de la AMIJ los magistrados Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); José Ramón Amieva Gálvez, titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); Andrés Aguilera Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), y Magali Anabel Arellano Córdova, titular de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERMAC).

Así también, se suman al Comité el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García.

La AMIJ es una asociación constituida en el 2007 que, desde entonces, en cumplimiento de su objeto, ha fortalecido los vínculos de colaboración y cooperación entre los órganos de impartición de justicia del país, así como la realización de acciones conjuntas a favor del acceso a la justicia de las personas.

Durante la sesión, encabezada por el ministro presidente, se presentó el informe de la situación actual de la Asociación, así como el balance de los logros alcanzados desde su constitución.

A esta sesión también se dieron cita los presidentes de la CONATRIB; la ATERMAC; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); los Tribunales Agrarios; y la Asociación Nacional de Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje (ANTECA), quienes forman parte del Comité Directivo, como punto de encuentro de la judicatura nacional.

Entre otros acuerdos, se nombró Secretaria Ejecutiva de la AMIJ a la abogada Gabriela Ortiz Rascón, quien cuenta con amplia experiencia y trayectoria en la impartición de justicia en México.

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