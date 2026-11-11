Hugo Aguilar recibe a jueces se Illinois en sede de la SCJN

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, recibió este martes a un grupo de jueces y juezas del estado de Illinois, Estados Unidos, quienes acudieron al máximo tribunal del país.
“Quiero dar la bienvenida a los jueces y juezas del estado de Illinois, en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto y un honor recibirles aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó Aguilar Ortiz.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente del Amparo Directo en Revisión 3805/2026, también les dio la bienvenida y celebró que hayan seleccionado a México para conocer lo que se está haciendo en la Suprema Corte.
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“Estos encuentros permiten acercar experiencias y fortalecer el diálogo entre quienes compartimos la responsabilidad de impartir justicia”, mencionó.
Los visitantes extranjeros presenciaron la discusión en el pleno relacionado con una condena por secuestro calificado y declaraciones de una persona que denunció amenazas y coerción durante su detención. El caso llegó a la Corte después de que un tribunal declaró ilegal la detención y excluyó la declaración ministerial y su ratificación. Sin embargo, mantuvo la condena al considerar que otra declaración, rendida ante un juez durante la diligencia preparatoria y ratificada al día siguiente, era independiente de la coerción denunciada.
El proyecto ordena al tribunal colegiado emitir una nueva resolución y analizar si los actos de tortura o intimidación denunciados pudieron influir en las declaraciones.