Publicación del NYT sobre Maru Campos es ‘relevante’: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “muy relevante” a una reciente publicación del diario New York Times en la que se refiere que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, habría tenido conocimiento de las operaciones de la CIA en territorio mexicano, meses antes de que el caso se revelara.

De acuerdo con el medio estadounidense, agentes de la CIA ya trabajaban en operaciones dentro de México, bajo la coordinación del exfiscal Guillermo Zuanny, quien posteriormente fue señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

La mandataria opinó que la publicación resulta interesante; sin embargo, subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que tendrá que investigar.

Además, recordó que la gobernadora admitió en una entrevista que ella fue quien señaló al exfiscal de la entidad, César Jáuregui, hoy detenido, de haber sido quien permitió la entrada de los agentes estadounidenses a México.

#MañaneraPresidenta | SEÑALAN QUE MARU CAMPOS SABÍA DE LA PRESENCIA DE AGENTES DE LA CIA EN CHIHUAHUA



Claudia Sheinbaum retomó una nota del NYT y declaraciones atribuidas al exfiscal Arturo Zuany, según las cuales la gobernadora conocía la presencia de agentes estadounidenses en… pic.twitter.com/OI1rVluGE4 — Juncal Solano (@juncalssolano) November 11, 2026

“Bueno, leí la nota. Muy interesante. Y bueno, ya la fiscalía como saben pues tiene, está detenido el fiscal de Chihuahua, donde la propia gobernadora dijo que era el responsable. Y pues la Fiscalía en todo caso tiene que seguir con las investigaciones. Pero es relevante”, dijo.

En cuanto a Zuanny, comentó que también se deberá de conocer cómo fue que colaboró con la CIA.

Reiteró que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros en materia de seguridad debe de apegarse a lo que ordena la Ley de Seguridad Nacional.

“Lo relevante de esto es que cualquier operación, y eso lo hemos dicho al embajador de Estados Unidos en México y a todas las autoridades estadounidenses, con presencia en la embajada o eh en Estados Unidos, cualquier colaboración tiene que garantizar el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Cualquier agente de una agencia estadounidense en México tiene que cumplir necesariamente con la Ley de Seguridad Nacional. En este caso no se cumplió y por esa razón está detenido el fiscal”, dijo.

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LMCT