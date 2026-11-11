IMSS-Bienestar presenta plan de 12 acciones en 120 días; prevé contratar a 19 mil trabajadores de salud

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, durante su intervención en la Conferencia del Pueblo.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, presentó un plan de 12 acciones en 120 días para fortalecer la infraestructura, los servicios médicos y las condiciones laborales del personal de salud que integra el organismo.

El objetivo, explicó el director del IMSS-Bienestar, es ampliar la atención gratuita para la población sin seguridad social.

Durante su participación en la Conferencia del Pueblo, Alejandro Svarch destacó que, entre las principales medidas, destaca la incorporación de 19 mil 314 profesionales de la salud, así como el inicio de un proceso para otorgar certeza laboral a más de 118 mil trabajadores, quienes podrían acceder a plazas con mejores condiciones salariales a partir del 1 de enero de 2027.

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IMSS-Bienestar destaca contratación de nuevo personal. ı Foto: Captura de video

Destaca aumento de plazas

La primera etapa de contratación contempla cerca de 3 mil plazas, cuyo proceso concluirá el 30 de noviembre, mientras que una segunda fase comenzará en febrero de 2027.

Hasta el momento, explicó, mil 59 profesionales ya se incorporaron a la institución. También se prevé integrar médicos especialistas, personal de enfermería especializado y residentes formados en la red educativa del organismo.

En materia de atención médica, el plan contempla la conformación de 78 equipos quirúrgicos itinerantes para intervenir en 296 hospitales rurales, con una meta superior a las 16 mil cirugías durante el periodo de 120 días.

Alejandro Svarch presenta las 12 acciones del IMSS-Bienestar. ı Foto: Captura de video

Asimismo, se distribuirán 212 equipos de alta tecnología, entre ellos tomógrafos con inteligencia artificial y mastógrafos, además de renovar 14 mil equipos médicos con una inversión superior a 4 mil millones de pesos.

Construcción de nuevos hospitales e infraestructura

Respecto a la infraestructura, el instituto prevé inaugurar siete unidades médicas y comenzar la construcción de otras cinco. También contempla la sustitución de 23 hospitales antiguos y destinar 3 mil 470 millones de pesos al mantenimiento de 244 unidades prioritarias.

Por otra parte, se proyecta distribuir más de 100 millones de piezas de medicamentos durante los próximos 120 días, mediante un sistema digital de control de inventarios en coordinación con Birmex.

IMSS-Bienestar reporta aumento de 55 por ciento en consultas generales. ı Foto: Captura de video

La estrategia incluye también el programa Nacer con Bienestar, que contempla 174 áreas de atención obstétrica, 367 cunas de terapia intensiva y 249 ambulancias de cuidados intensivos.

Finalmente, Svarch se refirió a la digitalización de los servicios. El organismo busca implementar un expediente clínico electrónico en sus 8 mil 812 unidades médicas, además de fortalecer la red de laboratorios de primer nivel, que ya cuenta con 3 mil 475 centros equipados, y garantizar conexión a internet en los centros de salud.

Alejandro Svarch expuso los resultados del instituto, entre ellos 58.3 millones de consultas gratuitas en 2026, un incremento de 55 por ciento respecto a 2023.

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