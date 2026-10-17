Vamos a modernizar el sistema de salud, anuncia Sheinbaum en gira por hospitales del IMSS Bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Yucatán, el 17 de octubre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la modernización del sistema de salud, tras la conformación de un equipo de trabajo que, afirmó, tiene como tarea renovar “completamente” el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE.

Durante la entrega del programa Vivienda para el Bienestar el municipio de Umán, en Yucatán, informó que inició una gira en Centros de Salud y Hospitales del IMSS Bienestar para escuchar a directores y directoras, médicos y médicas, así como a pacientes, para resolver las problemáticas y la burocracia.

“¿Cómo es posible que en una época de la Inteligencia Artificial no podamos desaparecer los oficios y hacer un nuevo sistema y un nuevo proceso? Pues eso vamos a hacer en el sistema de salud del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE, a modernizarlos completamente", anunció.

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“¿Quién tiene que participar en esa modernización? Los pacientes, porque saben qué pasa cuando llegan a un centro de salud, a un hospital; los médicos, porque si lo desarrollamos por acá con algunos muy inteligentes pues de todas maneras no se va a resolver el problema porque no conocen lo que está pasando; entonces ya formé un equipo de trabajo para modernizar completamente el sistema de salud y así voy a seguir, porque aquí me conocen mi equipo, voy, voy, no dejo hasta que no se resuelva un problema” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Yucatán, el 17 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum Pardo recordó que el pasado 16 de octubre inició su gira con una reunión de más de tres horas con directores de los 13 Hospitales del IMSS Bienestar en Quintana Roo; además, contempla visitas sorpresa a los Centros de Salud para atender las necesidades de manera directa y desde territorio.

En Yucatán, informó que regresarán los médicos especialistas que están en otros estados para incorporarlos al recién inaugurado Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” del IMSS Bienestar y recordó que con la incorporación de la entidad a este sistema se quitaron todas las cajas registradoras de los hospitales para garantizar el derecho al acceso gratuito a la salud.

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Yucatán, el 17 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Destacó que cada semana se reúne con las instituciones de salud del gobierno de México, lo que permitió incrementar en 36 por ciento las consultas de médicos especialistas en toda la República.

Reiteró su compromiso para inaugurar una nueva unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para ofertar la carrera de medicina y enfermería en Umán y resaltó que sólo con honestidad se pueden conseguir resultados.

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cehr