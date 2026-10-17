Estamos escuchando de manera directa a personal de hospitales IMSS-Bienestar: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, entrevistada por la prensa en Yucatán, se refirió a los problemas de abasto en hospitales.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está escuchando “de manera directa” a médicos, directores y demás personal de hospitales para conocer los problemas de abasto de medicamentos y encontrar una solución, comenzando con los centros del sistema IMSS-Bienestar.

Entrevistada por la prensa antes de su llegada al evento Vivienda para el Bienestar en Umán, Yucatán, la mandataria federal fue cuestionada sobre las exigencias de trabajadores del sector salud por, entre otros puntos, un mejor abasto de medicamentos.

Al respecto, la presidenta aseguró:

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“Estoy escuchando de manera directa a los directores de hospitales, a médicos, a los pacientes, para poder ayudar a todo el Gabinete de salud a ver cómo resolvemos los problemas”.

Sheinbaum Pardo manifestó tener conocimiento de que, en ocasiones, los hospitales adquieren medicamentos, pero estos se quedan en los almacenes y no llegan a los centros de salud, lo cual atribuyó a largos y complejos procesos burocráticos que, adelantó, buscará simplificar.

“Se han comprado los medicamentos, los insumos, pero están en el almacén y no llegan a los hospitales… [Es por] los procesos burocráticos que luego se siguen, los tenemos que simplificar al máximo”, abundó la presidenta.

Realizará gira para supervisar necesidades en hospitales

En el mismo sentido, durante el evento Vivienda para el Bienestar en Umán, Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, tras el término de su gira nacional por su Segundo Informe de Gobierno, decidió iniciar visitas a hospitales en el país para supervisar sus condiciones.

La presidenta detalló que las visitas a los hospitales son “de sorpresa” para evitar que sus directores arreglen sus centros hospitalarios para dar la impresión de que están en perfecto estado.

“Estoy haciendo una gira para… Bueno, voy a un centro de salud, por lo menos caigo de sorpresa. Hablo con los pacientes, les pregunto cómo los atiendo, qué problema tienen. Hablo con quien administra la farmacia, ¿tienes todos los medicamentos? No. ¿Qué te falta? ¿Cuál es el problema?”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal insistió que existe un problema de falta de medicamentos en algunos hospitales. Nuevamente, lo atribuyó a un problema burocrático y de falta de modernización de sistemas.

“Bueno, ¿cómo es posible que en una época de la inteligencia artificial no podamos desaparecer los oficios y hacer un nuevo sistema y un nuevo proceso?”, expresó la presidenta.

“Pues eso vamos a hacer en el sistema de salud del IMSS-Bienestar, del IMSS y del ISSSTE, a modernizarlos completamente”, abundó.

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