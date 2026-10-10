Acceso gratuito a servicios médicos

Sheinbaum y Delfina Gómez revisan avances de IMSS Bienestar para ampliar atención médica en Edomex

Entre los proyectos hospitalarios se encuentran Valle Ceylán, en Tlalnepantla; el Hospital General de Atenco y la ampliación del área oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez revisaron los avances del IMSS Bienestar en el Estado de México, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso a servicios médicos gratuitos para la población sin seguridad social.

El encuentro se realizó en Texcoco durante la gira de trabajo de la mandataria federal por el Estado de México.

Entre los proyectos que mantienen el gobierno estatal y el IMSS Bienestar se encuentran:

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  • Hospital Valle Ceylán, en Tlalnepantla
  • Hospital General de Atenco
  • Ampliación del área oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

En la reunión participaron, entre otros funcionarios, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y el titular de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar en el Estado de México, Arturo González Ledesma.

cehr

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