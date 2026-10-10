Beatriz Mojica rinde protesta como coordinadora estatal de Morena en Guerrero

En la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga rindió protesta como Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

“Tomamos protesta como Coordinadoras y Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. De la mano de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y nuestra dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, refrendamos nuestro compromiso con la unidad y la organización de nuestro movimiento”, expresó Mojica Morga.

La sesión, encabezada por la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, y junto a sus homólogas y homólogos de 16 entidades la mañana de este sábado, trazó la ruta de organización y la política de alianzas, mandatando a la dirigencia nacional para continuar los trabajos y firmar los acuerdos en su momento.

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Beatriz Mojica Morga rindió protesta como coordinadora de Morena en Guerrero. ı Foto: Cortesía

Al rendir protesta, la coordinadora refrendó su compromiso de trabajar intensamente por la organización del movimiento en el territorio guerrerense y agradeció el respaldo ciudadano.

“Agradecer a todos los guerrerenses su confianza, su respaldo que fue muy generoso en las encuestas y decirles que vamos a seguir trabajando porque no tenemos derecho a fallar” Beatriz Mojica, coordinadora estatal de Morena en Guerrero



Mojica Morga aseguró que su tarea central será llevar la unidad hasta el último rincón de Guerrero.

“Como coordinadora de los comités de defensa de la transformación y la soberanía nacional, nos hemos comprometido a trabajar intensamente por nuestro estado. Todos cabemos, todas y todos somos necesarios, tenemos que seguir trabajando muy duro por el bien de Guerrero”, afirmó.

Beatriz Mojica Morga rindió protesta como coordinadora de Morena en Guerrero. ı Foto: Cortesía

Con esta protesta inicia formalmente la etapa de trabajo territorial en las ocho regiones del estado para fortalecer las estructuras del movimiento.

En la sesión también estuvo presente la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández Mora, así como consejeras, consejeros y referentes de Morena.

cehr