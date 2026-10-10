Versión Impresa, 10 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
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Suman 1,208 años de cárcel Resaltan perspectiva de género CNDH reprueba condiciones en prisión de Mazatlán Alcanza categoría 4 Genera polémica propuesta para gravar predios baldíos y que se obligue a usarlos Netanyahu cuestiona el galardón Colección de ausencias
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ONU reconoce avances de México contra feminicidio
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Llaman a resguardarse ante Simón que ya es categoría 4
Genera polémica propuesta para gravar predios baldíos y que se obligue a usarlos
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Colección de ausencias
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