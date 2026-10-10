Perfila el PAN a su abanderado en Querétaro

El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Felifer Macías Olvera, habría obtenido el primer lugar en la encuesta interna del PAN para encabezar la coordinación de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el estado, posición que lo perfilaría como uno de los principales aspirantes del partido a la gubernatura en 2027.

La definición se habría concretado después de una reunión entre liderazgos panistas realizada ayer, de la que también circuló una fotografía de Macías con el dirigente estatal del partido, Martín Arango.

Aunque el resultado del sondeo habría favorecido al presidente municipal, el PAN todavía tendría pendiente hacer el anuncio oficial de la designación, previsto para los próximos días. En el proceso interno también fueron mencionados otros perfiles panistas, entre ellos el exalcalde capitalino Luis Nava, el senador Agustín Dorantes y el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero, quienes figuran entre los actores en disputa por la definición del liderazgo rumbo a los próximos comicios.

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La eventual designación de Macías se da en medio de las conversaciones entre los liderazgos del PAN para mantener la unidad y ordenar el proceso interno de cara a la renovación de la gubernatura.