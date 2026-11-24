La Comisión Nacional del Agua (Conagua) distribuyó casi 7.9 millones de litros de agua potable entre cerca de 402 mil habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como parte de un operativo extraordinario para atender los problemas de suministro y calidad del recurso.

El organismo federal mantiene en operación 21 carros tanque y cuatro plantas potabilizadoras desde el pasado 29 de octubre, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

El Tip: El Gobierno federal mantendrá la coordinación para atender las necesidades de suministro.

Además, brigadas federales retiraron más de 15 mil 100 metros cúbicos de agua contaminada de la planta de bombeo número 2, ubicada en el canal de Las Pintas, en San Pedro Tlaquepaque, desde el 21 de noviembre. Con equipos de alta capacidad, el personal sustituye el volumen desalojado por agua limpia que llegará a la Planta Potabilizadora número 1 Miravalle.

La intervención fue solicitada por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de Jalisco para atender las dificultades del antiguo sistema de abastecimiento y mejorar la calidad del recurso que recibe la población. Conagua también mantiene labores de emergencia en los estados de Veracruz y en el Estado de México, donde extrae agua acumulada y distribuye el recurso a través de vehículos cisterna para auxiliar a comunidades afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos.

Desde el 7 de noviembre, las cuadrillas retiraron más de 215 mil 350 metros cúbicos de agua anegada en Moralillo, localidad de Pánuco, Veracruz, con lo que brindaron apoyo a más de 12 mil habitantes.

En Atenco, Estado de México, entregaron dos millones 435 mil litros de agua potable mediante carros cisterna, en beneficio de alrededor de seis mil personas.

En Tamaulipas, los trabajos se concentran en el mantenimiento de la infraestructura de drenaje de Tampico.

Las brigadas limpiaron y desazolvaron cinco mil 200 metros de ductos y 82 pozos, acciones que benefician a más de 26 mil habitantes.