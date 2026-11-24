El Gobierno de Morelos, que encabeza Margarita González Saravia, presenta un saldo pendiente por aclarar de 100 millones 414 mil 605.84 pesos en recursos federales de salud y educación, de acuerdo con la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concentró tres cuartas partes de ese monto en el sector salud, donde observó pagos sin documentación comprobatoria y remuneraciones cuya autorización no se acreditó.

La auditoría al gasto federalizado en salud registró 76 millones 553 mil 217.99 pesos por aclarar. De ese total, 37 millones 137 mil 851.15 pesos correspondieron a remuneraciones cubiertas con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) sin que el Gobierno estatal acreditara que los conceptos pagados estaban autorizados. Otros 19 millones 122 mil 349.08 pesos del mismo fondo quedaron observados por falta de documentación que permitiera identificar, justificar y comprobar las erogaciones.

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La revisión también abarcó el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

En ese rubro, la ASF observó 12 millones 770 mil 109.95 pesos por falta de respaldo documental y otros siete millones 522 mil 907.81 pesos asociados a cuatro mil 380 pagos de remuneraciones.

La ASF promovió que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Morelos investigue la actuación de los servidores públicos que, según la revisión, aplicaron recursos de ese programa a fines distintos de los establecidos. También pidió investigar la falta de acreditación de la entrega y publicación de los informes trimestrales, así como las diferencias entre la información financiera reportada y los registros presupuestarios.

MOVIMIENTOS INDEBIDOS. En el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la ASF reportó 17 millones 690 mil 330.37 pesos pendientes de aclarar. Entre los hallazgos, se identifican pagos a 40 trabajadores durante periodos de licencia sin goce de sueldo y a 24 personas con registros de defunción anteriores al ejercicio de 2025. En este último grupo quedó por acreditar la procedencia de los pagos.

La revisión de la nómina también consignó pagos a 18 trabajadores que realizaban actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a tres que ocupaban cargos de elección popular. En ambos casos quedó por acreditar que desempeñaran funciones vinculadas con la educación básica o normal. Además, se señalaron pagos a 16 trabajadores con plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones resultaron incompatibles.

Por separado, en la revisión de adquisiciones y servicios se señaló que el gobierno estatal omitió presentar el dictamen de excepción a la licitación pública y la garantía de cumplimiento en cuatro contratos. La matriz de la Auditoría Superior registra una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en la auditoría del FONE, además de cinco pliegos de observaciones.

PERFILES BAJO LA LUPA. En el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), el monto por aclarar fue de seis millones 171 mil 57.48 pesos. Las observaciones abarcaron contratos pagados con recursos de 2025 cuya prestación de servicios quedó sin acreditar y remuneraciones a personal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Morelos sin documentación que acreditara el perfil académico exigido para los puestos.

En ese mismo fondo se detectó una diferencia sin justificar entre el importe de un comprobante fiscal digital y el monto pagado mediante transferencia electrónica. La matriz registra seis pliegos de observaciones en la auditoría del FAETA.

BIENESTAR ı Foto: Especial