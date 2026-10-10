ONU reconoce avances de México contra feminicidio

Representantes de órganos de Naciones Unidas reconocieron acciones de México para fortalecer el marco jurídico contra el feminicidio y considerar la diversidad de mujeres y niñas en sus iniciativas, durante el Diálogo Interactivo combinado sobre Adelanto de las Mujeres, celebrado este viernes.

En el encuentro, Nahla Haidar, presidenta del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), destacó los esfuerzos del país para contar con un marco legal sólido frente a este delito.

Haidar resaltó que esas acciones parten de una definición del feminicidio que incorpora la perspectiva de género. Su intervención tuvo lugar en la Tercera Comisión del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en el espacio dedicado al adelanto de las mujeres.

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El dato: En la actual administración de Claudia Sheibaum ha habido una baja histórica de 36% en la incidencia del promedio diario de feminicidios, dijo la Secretaría de las Mujeres.

En el mismo diálogo, Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, subrayó que las iniciativas de los Estados deben considerar a esta población en toda su diversidad.

Destacó la importancia de incorporar la interseccionalidad y la interculturalidad, como en el caso de México. Ambos enfoques fueron también mencionados por la representación mexicana al presentar las acciones legislativas con las que busca fortalecer la protección de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas.

La Misión Permanente de México ante Naciones Unidas afirmó que prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio constituye una prioridad de Estado. En ese contexto, informó que se encuentra en proceso legislativo una ley general para prevenir, investigar y sancionar este delito.

La iniciativa fue enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de julio y permanece en análisis en el Senado. El 8 de octubre, Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, informó que preparaban un primer borrador del dictamen.

La intención es aprobarlo en esa Cámara, remitirlo a Diputados y contar con el ordenamiento antes del 25 de noviembre, aunque todavía no hay una fecha definitiva de votación.

La propuesta busca homologar el delito de feminicidio y los protocolos de investigación en todo el país. Entre sus planteamientos figura aplicar penas de 40 a 70 años de prisión y la obligación de investigar inicialmente toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género. También contempla la persecución de oficio y la imprescriptibilidad de la acción penal, así como la sanción y la reparación del daño.

En la discusión legislativa se consideran la atención a hijas e hijos de víctimas, la tipificación de la tentativa, medidas de protección para sobrevivientes, agravantes y la armonización de las legislaciones estatales. Mícher señaló que existen coincidencias entre las fuerzas políticas, pero aclaró que las decisiones aún no son definitivas.

En una nota informativa, la ONU valoró que estas intervenciones a nivel de la Constitución colocan a México a la vanguardia en la prevención y el combate al feminicidio.