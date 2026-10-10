Exportación de vehículos pesados aumenta 144.55%

La cámara Nacional de Autotransporte de Carga y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses se pronunciaron contra la importación de unidades pesadas desde EU.

México exportó 12 mil 707 vehículos pesados en septiembre de 2026, un aumento de 144.55 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, cuando fueron enviadas cinco mil 196 unidades al extranjero, de acuerdo con datos del reporte de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este crecimiento de exportaciones se reflejó en la producción, pues durante septiembre, las plantas fabricaron 15 mil 181 unidades de vehículos pesados, es decir, un 121.39 por ciento más unidades que el mismo septiembre de 2025, cuando se reportó la producción de seis mil 857 unidades.

Por su parte, en el mercado nacional, las ventas al mayoreo incrementaron dos mil 965 unidades durante el noveno mes, un incremento anual de 17.94 por ciento. Sin embargo, las ventas al menudeo disminuyeron a dos mil 980 unidades, es decir un 11.26 por ciento, según cifras del RAIAVP.

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Entre las marcas que lideraron las exportaciones se ubicó a Freightliner con ocho mil 467 vehículos enviados al extranjero, en comparación a dos mil 808 unidades enviadas durante septiembre de 2025, de acuerdo con los datos publicados en el reporte. Después se ubicó a International con cuatro mil 15 unidades exportadas.

En cuanto a producción, Freightliner también encabezó la lista al reportar nueve mil 64 unidades, un incremento de 173 por ciento en el año, en segundo lugar, se posicionó International con cuatro mil 477 vehículos producidos, es decir 122.3 por ciento más que en 2025.

Por el contrario, Kenworth produjo mil 23 unidades, la misma cantidad del año anterior, sin embargo, sus exportaciones se disminuyeron 54.4 por ciento con 225 unidades producidas.

En los primeros nueve meses de este año, se exportaron 98 mil 394 unidades, lo que significó un aumento del 12.05 por ciento, y la producción se reflejó en 117 mil 121 vehículos, es decir 10.32 por ciento más en comparación con el mismo periodo del año anterior.