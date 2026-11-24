En la imagen ilustrativa, personas de compras en el mercado.

La inflación general anual en México en la primera quincena de noviembre se ubicó en 3.96 por ciento, tras un avance quincenal de 0.54 por ciento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reportó el Inegi este martes.

“En la primera quincena de noviembre de 2026, el INPC registró un nivel de 148.110 puntos: aumentó 0.54 por ciento respecto a la quincena anterior.

“Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.96 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.47 por ciento y la anual, de 3.61 por ciento”, informó el Inegi.

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En la primera quincena de noviembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 148.110 y representó un aumento de 0.54% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.96%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/sX81jyknk0 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 24, 2026

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