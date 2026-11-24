El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, planteó al ministro de Comercio de China, Wang Wentao, dos vías para reducir el desequilibrio comercial entre ambos países: agilizar la entrada de más productos mexicanos al mercado chino y trasladar a México parte de la producción que hoy se realiza en China para abastecer al mercado mexicano.

El funcionario mexicano detalló que algunos de estos productos que registran esta problemática son el aguacate, limón, carne bovina, carne porcina y sorgo, acuáticos procesados, entre otros productos.

El Dato: De enero a septiembre las exportaciones mexicanas a China crecieron 59.5%, según el Banco de México.

Durante la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, celebrada este lunes en Beijing, Ebrard expuso que la brecha comercial persiste y sigue creciendo. De acuerdo con sus previsiones, en 2026 México comprará a China mercancías por más de 130 mil millones de dólares, mientras que las ventas mexicanas a ese país rondarán los 10 mil millones.

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“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo el secretario.

Ebrard dijo que para atender las prioridades de ambos países, las partes acordaron establecer un grupo de trabajo, el cual revisará, entre otros asuntos, la propuesta de la empresa paraestatal mexicana Exportadora de Sal, para incrementar su participación en el mercado chino, al cual ofreció surtir hasta 10 millones de toneladas en los próximos cuatro años.

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El grupo de trabajo, detalló, revisará durante los próximos meses cómo incrementar las exportaciones mexicanas al país asiático. La reunión ministerial dio seguimiento al encuentro que sostuvieron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo chino, Xi Jinping, la semana pasada en Shenzhen, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Economía compartió un video en el que informó sobre la reunión que sostuvo con su contraparte Wang Wentao, en la cual, dijo, se tuvo una buena reunión, con la finalidad de revisar los temas importantes.

En este sentido, refirió que lo que más le interesa a México es incrementar las exportaciones nacionales a ese país e insistió que para lograrlo es necesario que se autoricen una serie de protocolos, principalmente los que tienen que ver con especies acuáticas como el atún, con el camarón, con productos como el limón, con la calabaza y con los cárnicos.

“Entonces, todos esos protocolos que se han autorizado, porque de eso depende que podamos exportar más a China, para que la proporción entre importaciones y exportaciones mejore a favor de México”, dijo.

En la reunión del Grupo de Alto Nivel, participaron por parte de México, además del secretario Ebrard, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez y la jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales, Deborah Alcocer.