El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos junto con la imposición de aranceles causó que el flujo de las mercancías que moviliza Aeroméxico Cargo hacia esa nación se reconfigurara, ya que el traslado por vía aérea de algunos productos mexicanos dejó de ser rentable de manera natural.

“A raíz de esta situación arancelaria, esos productos donde a nuestro cliente le hacía sentido moverlos vía aérea, a raíz de los aranceles dejó de serlo. Entonces, esa capacidad de carga que antes ocupábamos con carga origen México, la abrimos para la carga en conexión de Sudamérica”, señaló Alejandro Méndez González, vicepresidente sénior de Aeroméxico Cargo.

El TIp: A septiembre de 2026, Aeroméxico contaba con una flota de 170 aeronaves, con una antigüedad de 9.1 años.

En un encuentro con medios, el directivo explicó que 2025 fue un año sumamente retador por el inicio de los aranceles directos, los recíprocos y los minimis que en un momento podían llegar libres de arancel, “lo que hizo necesaria esta situación superretadora”. “Tuvimos que ver la forma y en este caso la solución fue abrir nosotros esa capacidad de carga en los 787 para carga en tránsito”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: Ante aranceles y mayores costos Empresas reorganizan cadenas por gravámenes

La aerolínea opera vuelos diarios con aeronaves de cabina ancha hacia Los Ángeles y Nueva York, con capacidad para transportar hasta 30 toneladas de mercancías por vuelo, dependiendo de las condiciones operativas.

Respecto a las repercusiones en el consumo de determinados productos, Méndez González señaló que uno de los casos que identificó la compañía fue el de la hoja de plátano, mercancía que transporta desde Centroamérica en determinadas temporadas del año y que tiene como mercado a la población hispana en Estados Unidos.

Los cambios en los flujos comerciales, añadió el directivo, también se han observado en Asia, donde parte de la capacidad de transporte aéreo que conectaba a esa región con Norteamérica tuvo que redirigirse, mientras otros países asiáticos ganaron relevancia como centros de suministro de mercancías que antes se concentraban en China. La reconfiguración ocurre en un contexto de crecimiento de la carga aérea internacional en México. Según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de enero a septiembre de 2026 los aeropuertos del país manejaron 669 mil 955 toneladas de mercancías internacionales, 8.4 por ciento más que en igual periodo de 2025; en el AICM, el avance fue de 3.2 por ciento.

Por otra parte, el director señaló que prevén incrementar 37 por ciento la capacidad operativa de su almacén doméstico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y afirmó que explora nuevas alternativas para ampliar su infraestructura y mantener el crecimiento orgánico del negocio, que en los últimos años ha registrado avances de entre 5.0 y 6.0 por ciento, mediante el aprovechamiento de nuevas rutas y la diversificación de sus servicios logísticos.

La compañía, que concentra 61 por ciento del mercado doméstico y 50 por ciento del internacional en el segmento de mercancías transportadas en aviones de pasajeros, prevé aprovechar su expansión hacia Europa en 2027.