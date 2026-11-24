La reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detonó una recuperación de los mercados financieros estadounidenses, particularmente de las empresas vinculadas con la Inteligencia Artificial (IA), luego de la ola de ventas que la semana pasada llevó a dos de los principales índices de Wall Street a terreno de corrección.

Las acciones de la fabricante de semiconductores registraron un avance de hasta 36.6 por ciento durante la jornada de este lunes, para cerrar con una ganancia de 31.5 por ciento, mientras que el Nasdaq-100 sumó más de dos billones de dólares en capitalización bursátil.

El Dato: El repunte de los mercados no disipa las preocupaciones sobre la capacidad de las tecnológicas de generar rendimientos suficientes.

A 11 días de la renuncia de Huang, tras revelarse relaciones extramaritales, incluida una con una mujer sospechosa de realizar actividades de espionaje para China, el consejo de administración de Nvidia aprobó por unanimidad su reincorporación como presidente, director ejecutivo y miembro de dicho órgano. La compañía reconoció que, durante el proceso de deliberación, recibió información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense, con base en la cual consideró que el regreso de su cofundador no representa un riesgo para la seguridad nacional.

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A través de Truth Social, Trump celebró la decisión del consejo de administración y sostuvo que el liderazgo del empresario es necesario no sólo para garantizar la prosperidad de la compañía, sino también la de la economía estadounidense.

NVIDIA sorprende al alza en Wall Street, tras el regreso de Huang ı Foto: Reuters

“El Gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a Nvidia suponga algún riesgo para la seguridad nacional”, afirmó.

No obstante, Trump instó a la fabricante a continuar con sus investigaciones internas sobre el cumplimiento de los controles de EU a las exportaciones, a fin de garantizar que la compañía cumpla con sus obligaciones.

Nvidia informó que continuará la investigación encabezada por un comité de consejeros independientes para determinar si Huang fue objeto de operaciones de inteligencia extranjera.

RECOBRAN CONFIANZA. El regreso del empresario llevó a los inversionistas a retomar sus posiciones en activos vinculados con la Inteligencia Artificial, sector que en las últimas jornadas había enfrentado cuestionamientos sobre sus elevados niveles de endeudamiento y la rentabilidad de las inversiones.

Al cierre de la jornada, el Nasdaq Composite avanzó 6.51 por ciento y el S&P 500 ganó 4.73 por ciento, con lo que ambos indicadores registraron sus mayores incrementos diarios desde abril de 2025, mientras que el Dow Jones subió 3.01 por ciento.

“La idea era, y hoy se está confirmando, que Jensen Huang tiene una importancia única para Nvidia y para el sector de la IA”, dijo Thomas Martin, gestor sénior de carteras de Globalt Investments, a Reuters.