Debido al encarecimiento de sus operaciones y la incertidumbre que prevalece en el comercio internacional, las empresas en México han comenzado a reconfigurar sus cadenas de suministro mediante la sustitución de proveedores, la optimización de sus rutas comerciales y la búsqueda de esquemas de financiamiento más flexibles.

De acuerdo con la Encuesta de Comercio Global 2026 de HSBC, realizada entre 500 directivos empresariales en México, 49 por ciento de las compañías consultadas ha optimizado sus rutas comerciales, mientras que 73 por ciento asegura que las modificaciones en sus cadenas de suministro han mejorado su flujo de efectivo y capital de trabajo.

La transformación en sus modelos de operación ocurre en momentos en los que los aranceles se han convertido en el principal factor de presión sobre sus gastos, con 45 por ciento de las respuestas, por encima de los precios de los proveedores (40 por ciento) y de las materias primas (38.4 por ciento). Además 68 por ciento de las firmas prevé que los costos elevados persistirán en los próximos años y 32 por ciento ya reporta una disminución en sus ingresos.

93 Por ciento de las empresas en México prevé adoptar IA

Maximiliano Rossi, director regional de Soluciones Globales de Comercio de HSBC México y Latinoamérica, explicó que “el comercio internacional evoluciona y la incertidumbre comercial impulsa a las empresas a reinventar su forma de operar sus negocios y a expandirse internacionalmente”.

Los cambios han obligado a las compañías a recurrir cada vez más a fuentes alternativas de financiamiento y de corto plazo para atender sus necesidades de liquidez, señaló la institución financiera.

Pese a las presiones sobre sus costos, 83 por ciento de las empresas considera que las medidas adoptadas para enfrentar las disrupciones comerciales han sido efectivas, mientras que nueve de cada 10 confían en ampliar sus operaciones internacionales durante los próximos dos años.

Norteamérica, Europa y Sudamérica encabezan el interés de las compañías consultadas en México para expandir sus relaciones comerciales.