En México, la inseguridad ha provocado que una de cada cuatro empresas haya suspendido sus operaciones en alguna entidad y que 17 por ciento de ellas haya reducido sus inversiones en el país, destacó la 11.ª edición del Sondeo de Seguridad Empresarial 2026 de la American Chamber of Commerce (AmCham) México.

Entre las principales afectaciones registradas por las empresas en los últimos 12 meses, destacaron las manifestaciones, bloqueos y disturbios sociales, con 55 por ciento y una tendencia al alza; siguieron el robo a la cadena de suministro, con 44 por ciento; la extorsión, con 40 por ciento; y el asalto o robo con violencia contra empleados, con 39 por ciento, aunque este último mostró un retroceso.

El Dato: El robo al transporte se concentra en el centro del país y se extiende hacia el Bajío y el norte, a lo largo de los corredores que conectan las zonas industriales.

Las principales amenazas a la seguridad que perciben las empresas extranjeras y nacionales con operaciones en el país son los ataques cibernéticos, la ausencia de Estado de derecho, los ataques al transporte o a la cadena de suministro, la extorsión, la violencia y balaceras o enfrentamientos cerca de las instalaciones. Además, al menos cuatro amenazas aumentaron su nivel de preocupación alto frente a 2024: la extorsión subió de 32 a 43 por ciento; el secuestro, de 26 a 38 por ciento; la intrusión de instalaciones, de 27 a 38 por ciento; y la violencia en el lugar de trabajo, de 10 a 22 por ciento.

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La organización destacó que la preocupación de las empresas sobre la extorsión y el secuestro aumentó respecto a 2024 y significó que se haya regresado a cifras similares a las de 2021, cuando se ubicaron en 46 por ciento y 33 por ciento, respectivamente; mientras que el incremento en el secuestro también coincide con el hecho de que las compañías han reportado un alza en los incidentes de este tipo, al menos en los últimos 12 meses.

“Hay empresas que tuvieron que cerrar centros de distribución en algunas zonas del país por la extorsión a su personal y los ataques a sus instalaciones. Las empresas van resolviendo caso por caso: ajustan o cierran su operación en una plaza y siguen trabajando en el resto del país”, indicó la AmCham.

74% De las empresas se preocupa por la seguridad de los empleados

Óscar Arias, presidente del Comité de Seguridad de la AmCham, destacó que la seguridad en las empresas es un desafío multidimensional y que “las empresas necesitan capacidades para enfrentar tanto amenazas físicas como riesgos tecnológicos, operativos e institucionales”.

Añadió que las empresas identificaron que la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Jalisco son las entidades donde hay más retos de seguridad porque están relacionados con la concentración de su actividad.

En materia financiera, el 45 por ciento de las empresas encuestadas destina entre 0 y 2 por ciento de su presupuesto anual a seguridad, una proporción que se ha mantenido estable respecto aaños anteriores.

“Este presupuesto que las empresas están invirtiendo en seguridad es un impuesto adicional que México impone a las empresas. Imagínense que pudiéramos utilizar aunque sea ese uno o dos por ciento, o incluso las compañías que invierten más de 10 por ciento, en cualquier otra cosa para mejorar la operación”, puntualizó Pedro Casas Alatriste, director general de AmCham México.

Golpe a empresas ı Foto: Especial

El directivo destacó que el 64 por ciento de las empresas encuestadas estimó que tomará más de cinco años resolver la crisis de seguridad en México, frente a un escaso 4.0 por ciento que confía en que el problema terminará antes de que concluya el año; mientras que el 8.0 y el 6.0 por ciento proyectaron una solución hacia finales de 2027 y 2028, respectivamente.

En cuanto al desempeño gubernamental, el sondeo reveló que solo el 33 por ciento de los participantes considera que las acciones emprendidas en materia de seguridad durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han sido muy o algo efectivas.