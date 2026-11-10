Electricidad, vuelos y jitomate empujan la inflación a 3.75% durante octubre

El retiro del subsidio al programa de tarifas eléctricas en 18 ciudades del país y el alza en el precio del transporte aéreo, el jitomate y el gas LP provocaron que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de octubre aumentara 0.65 por ciento, con lo que la inflación general anual cerró el mes en 3.75 por ciento, por arriba del 3.45 por ciento de septiembre y con lo que sumó tres meses seguidos con incrementos y superó las expectativas de los analistas del sector privado.

“El INPC registró una variación mensual de 0.65 por ciento en octubre, por arriba de nuestro pronóstico de 0.51 por ciento y del consenso, 0.56 por ciento, y fue mayor al promedio histórico de 15 años anteriores para este mes, 0.55 por ciento y la mayor variación para octubre desde 2021”, indicó el área de Estudios Económicos Banamex.

El Tip: El riesgo a la baja, respecto de la inflación general anual, podría ocurrir por efectos mayores a lo estimado de la holgura económica, de acuerdo con expertos.

En la comparación mensual, la inflación subyacente, aquella que excluye bienes y servicios volátiles y que no responden a condiciones del mercado, avanzó 0.34 por ciento en el mes de referencia, por arriba del dato anterior de septiembre cuando se ubicó en 0.20 por ciento, y también por “encima” de la previsión de Banamex y del consenso de analistas del sector privado que estimaron sólo un alza de 0.31 por ciento.

El incremento mensual en el componente subyacente fue impulsado por un alza en mercancías de 0.22 por ciento, al interior de éstas: los alimentos, bebidas y tabaco aumentaron 0.24 por ciento, mientras que las mercancías no alimenticias, 0.21 por ciento; también los servicios avanzaron 0.44 por ciento debido a un incremento de la vivienda, 0.25 por ciento; y otros servicios, 0.69 por ciento.

El Dato: Entre los riesgos al alza para la inflación general anual se encuentran mayores efectos del fenómeno El Niño en los próximos meses, señaló Banamex.

Respecto a octubre de 2025, la inflación subyacente se ubicó en 3.80 por ciento luego de que un mes antes fuera de 3.75 por ciento, “interrumpiendo la tendencia gradual a la baja registrada durante todo el año, aunque con cierta estabilización y en niveles por debajo de su promedio histórico de 4.1 por ciento desde junio”, indicó Banamex.

Por su parte, la inflación no subyacente, o la que contempla los precios más volátiles, aumentó 1.75 por ciento mensual debido a que los precios de las frutas y verduras subieron 2.35 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron 2.13 por ciento. Mientras que en la comparación anual se ubicó en 3.59 por ciento, muy por arriba del dato de septiembre cuando fue de 1.20 por ciento.

0.215 Puntos fue la incidencia de la electricidad en la inflación

Los productos genéricos que observaron un alza en su precio y que incidieron más en el incremento del INPC fueron electricidad con 18.51 por ciento; transporte aéreo, 26.36 por ciento; jitomate, 9.68 por ciento; gas doméstico LP, 3.67 por ciento; tomate verde, 35.58 por ciento; vivienda propia, 0.26 por ciento y calabacita, 23.22 por ciento.

Los productos que disminuyeron su precio e incidieron de forma mensual fueron los paquetes de Internet, telefonía y televisión de paga con 2.48 por ciento; la papa y otros tubérculos, 6.29 por ciento; limón, 16.53 por ciento; naranja, 8.90 por ciento; automóviles, 0.40 por ciento; plátanos, 4.83 por ciento, entre otros.

Asimismo, las entidades donde el INPC tuvo una variación mensual al alza por arriba del promedio fueron Tlaxcala con 0.84 por ciento; Colima, 0.81 por ciento; Puebla, 0.66 por ciento; Zacatecas, 0.65 por ciento y Aguascalientes, 0.58 por ciento.

2.86 Por ciento, la variación anual de ropa y calzado en octubre

Mientras que las entidades donde la variación mensual fue por debajo del promedio nacional fueron Baja California Sur, 0.01 por ciento; Quintana Roo, 0.10 por ciento; Coahuila, 0.15; Guanajuato, 0.21 por ciento e Hidalgo, 0.26 por ciento.

Estudios Económicos Banamex señaló que la estimación hacia el cierre del año de la inflación general anual será de 3.9 y para la subyacente de 3.7 por ciento.

Añadió que la inflación anual de mercancías, en especial la de no alimenticias, se mantendría a la baja, pero con “ligeras presiones” debido a que el crecimiento económico será más “resiliente”.