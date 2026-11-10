Prevén derrama de 240 mdp en México por ITB

Josefina Rodríguez, titular de la Sectur, ayer en conferencia sobre el evento.

México recibirá por primera vez la feria internacional de negocios turísticos ITB Américas, que se realizará del 10 al 12 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, con una asistencia estimada de cinco mil personas y una derrama económica superior a 240 millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el encuentro permitirá fortalecer la comercialización de los destinos nacionales y ampliar las oportunidades de negocio, mediante la participación de representantes de 61 países, 300 empresas y organizaciones expositoras, así como 300 compradores especializados.

“Hoy México tiene el mejor escenario para recibir una feria internacional de esta magnitud. Por primera vez en la historia, nuestro país es sede de un encuentro de negocios turísticos de talla internacional como ITB Américas”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con las estimaciones de los organizadores, de la derrama económica prevista, alrededor de 20 millones de pesos corresponderán al sector hotelero. El programa contempla además 40 sesiones de conferencias con la participación de 70 ponentes.

Rodríguez Zamora señaló que, por primera vez en un encuentro de negocios de esta dimensión, estarán representadas las 32 entidades federativas, con el propósito de promover la oferta turística nacional ante operadores y compradores internacionales.

La feria forma parte de la red ITB, que cuenta con encuentros en Berlín, Shanghái, Mumbai y Singapur. Su llegada a México permitirá ampliar los vínculos comerciales con mercados de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

La secretaria agregó que Guadalajara albergará cinco ediciones consecutivas del encuentro, de 2026 a 2030, como resultado de la colaboración entre los gobiernos federal y estatal, así como representantes de la industria turística.