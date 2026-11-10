Acciones de Nvidia se desploman 5% por investigación

En octubre, la firma y Meta anunciaron una colaboración en el asistente de IA Muse y que Nvidia invertiría tres mil millones de dólares en la oferta de acciones de Facebook.

Las acciones de Nvidia se desplomaron más de 5.0 por ciento luego que el fabricante de chips, pieza central de la carrera por la Inteligencia Artificial, abrió una investigación sobre informes de que el director general, Jensen Huang, fue “blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjero”.

El anuncio de Nvidia el domingo sobre la pesquisa se produjo después de que Huang reconoció que tuvo una relación íntima con una ejecutiva empresarial que, según The New York Times, la inteligencia de Estados Unidos determinó que estaba recopilando información para China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China desestimó el lunes las acusaciones de espionaje y las calificó de campaña de difamación contra Beijing.

Los microprocesadores de Nvidia impulsan muchos de los centros de datos y sistemas informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sus procesadores avanzados también han sido un foco de las restricciones de exportación de Estados Unidos destinadas a limitar el acceso de China a tecnología de semiconductores de vanguardia.

El Dato: La empresa y su CEO fueron demandados por defraudar a los accionistas al ocultar la relación extramarital.

Hay una posibilidad pequeña de que Huang sea destituido o renuncie al cargo de CEO, escribió Dan Ives, socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co., al señalar que Huang “no es reemplazable”.

“Tras la Ola Azul de la semana pasada, esto también aumentará el impulso para un mayor escrutinio regulatorio en Washington, especialmente en torno a China y las restricciones a los chips, en un momento en que la carrera armamentista de la IA está subiendo a su siguiente marcha entre Estados Unidos y China”, escribió Ives.

Aun así, indicó que existe un riesgo, ya que Huang podría ser removido como director general dependiendo de la investigación de la junta directiva, y que esto seguirá siendo un lastre para las acciones en el corto plazo.

Sin embargo, las acciones de Nvidia y otras importantes empresas de IA se han vendido de manera constante desde principios de octubre, ante el creciente temor de una burbuja en el sector. Nvidia ha caído 23 por ciento en los últimos 30 días, incluida la venta masiva del lunes.

Las acciones de Nvidia bajaron 10.48 dólares, hasta 176.16 dólares. Los títulos alcanzaron un máximo histórico durante septiembre pasado.

Por otra parte, se dio a conocer que la estrecha relación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Jensen Huang, volvió a ser objeto de escrutinio.

Huang es un aliado cercano de Trump en Silicon Valley, y la relación entre ambos se remonta, al menos, a 2025. En los últimos dos años, ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la agenda del Gobierno y se ha convertido en una presencia en Washington.