Carrère ahonda en la memoria y el mal en la UNAM

En el marco del Festival CulturaUNAM en la Sala Miguel Covarrubias, el escritor francés Emmanuel Carrère presentó ayer su nuevo libro Koljós, una obra donde entrelaza la memoria familiar, la historia europea y una reflexión sobre el duelo. Durante la charla, el autor también reflexionó sobre la crueldad y reveló qué escritores y escritoras son sus favoritos.

El también creador de El adversario detalló que abandonó la ficción pura para dominar una técnica polifónica compleja: “Aprendí a jugar con más hilos para hacer funcionar juntas varias voces, varias pelotas, varias vías, varios hilos para hacer algo que al final de cuentas resulta polifónico”.

Al recordar a su madre, Hélène Carrère d’Encausse —cuyo funeral desencadena la trama de Kojlós—, explicó que la noción confuciana del respeto a los orígenes orientó su escritura, subrayando que “esta cuestión de la piedad filial poco a poco empecé a entenderla, y me guió poco a poco al escribir este libro”.

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El Tip: El escritor y guionista francés se presentará el domingo en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, la cual se realizará en Cintermex del 10 al 18 de octubre.

Además, Carrère expresó su admiración por autores mexicanos como Juan Rulfo y por las voces contemporáneas de Guadalupe Nettel y Yuri Herrera, sobre quien dijo: “Me impresiona Yuri Herrera, inventó su propio universo, es inquietante, pero me gusta”. Y elogió El vértigo horizontal de Juan Villoro, a quien, reveló, ya contactó para reunirse la próxima semana.

Finalmente, reflexionó sobre la maldad y la tragedia de los feminicidios en el norte de México, sobre la que ha leído también, dijo. Sostuvo que “asociamos el mal a la crueldad, al deseo de hacer sufrir. Por ejemplo, los feminicidios de Ciudad Juárez pertenecen a este tipo de maldad”, calificando esta realidad como “un problema que es insoportable, alucinante”, frente al cual la literatura asume el compromiso ético de recordar a las víctimas.

Sin embargo, señaló que es imposible nombrar a todos. “No tengo la pretensión de encontrar todos los nombres. Pero creo que algunos pueden valer por todos los nombres”, expresó Emmanuel Carrère.