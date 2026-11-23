La editora Consuelo Sáizar de la Fuente recuerda su infancia en Acaponeta, Nayarit, donde los libros de autores del momento llegaban con mucho atraso y las bibliotecas eran escasas. A pesar de esa brecha, su vida siempre estuvo ligada a la oportunidad de sumergirse en alguna historia contenida en ese apreciado objeto.

Por eso, ahora la también autora observa con fascinación los cambios que han experimentado el libro, la lectura y la industria editorial. Leer a través de un audiolibro o acceder a una novela, un cuento o un poemario desde cualquier parte del mundo y en una sola descarga.

Éstos son algunos temas que aborda en El Aleph digital. Del libro impreso a la lectura total (Planeta, 2026), que publica tras 40 años de trayectoria en el mundo editorial, como editora, directora del Fondo de Cultura Económica (FCE) y presidenta del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

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El Dato: TENÍA más de 20 años cuando dirigió Editorial Jus. Fundó Hoja Casa Editorial y, en 2002, se convirtió en la primera mujer en dirigir el Fondo de Cultura Económica.

En entrevista con La Razón, Consuelo Sáizar afirma que “no hay que temerle al futuro” y considera que la Inteligencia Artificial, no es una suplantación, sino “Una ampliación del oficio escritural”.

LA EDITORA, en una sesión fotográfica tras la entrevista ı Foto: David Patricio|La Razón

En su libro recuerda que desde niña estuvo vinculada con la lectura y que, aunque pensaba convertirse en escritora, terminó dedicándose a la edición. ¿Qué significa para usted publicar esta primera obra? Tras la muerte de mi madre, en 2025, que fue de enorme dolor, me percato de que había una serie de eventos que no estaban suficientemente documentados y de los cuales yo había sido testigo. No lo iba a poder impulsar como editora, tenía que tomar mi responsabilidad de testigo y escribir una memoria.

Ha sido una vida maravillosa, en términos de la conversación que he establecido con muchos de los escritores fundamentales de esta época, que somos una generación privilegiada.

La historia del libro de verdad es fascinante. Me he dedicado a eso, por eso la conozco a detalle.

Hace un recorrido por su historia personal y familiar. ¿Cómo fue volver a ese pasado y compartirlo con los lectores? En todas las entrevistas había ciertas preguntas recurrentes: ¿Cómo una niña de Acaponeta, donde nunca ha habido librerías, llega a dirigir el FCE, a tener un doctorado en Cambridge? Lo que también quise fue mostrar la enorme calidad de la formación de la escuela pública en pequeños municipios mexicanos.

Cuando llegué a México, a la Universidad Iberoamericana,después de haber estudiado en escuelas públicas, me di cuenta de que había un abismo, pero lo básico sí lo tenía. También vi que existía una agenda lectora mucho más amplia y, por otro lado, existía lo que llamo la posibilidad de ser contemporáneo de los demás, que si salía un libro, yo lo leía al mismo tiempo que todos los demás.

No era un tema que yo me esperara tres o cuatro años. Ese recuento es desde la memoria de un testigo de época, porque lo que sí tiene el libro y es lo que me han dicho, es que es como una especie de espejo; de alguna manera, todo el mundo se refleja en el.

LA AUTORA posa para La Razón ı Foto: David Patricio|La Razón

Había en ese momento una distancia de infraestructura cultural inmensa que, afortunadamente, ha ido disminuyendo en estos 50 años. Ahora el Internet, las pantallas, nos han acercado a todos, han disminuido esa gran brecha informativa o de oferta cultural.

¿Cómo se siente ahora del otro lado, como escritora? Me siento extraña, porque yo soy la escritora de un libro por primera vez a mis 65 años. Todo el mundo dice: “Pudiste haber escrito y publicado antes”. Por supuesto que sí. Eso nunca estuvo en duda.

Quería escribir un ensayo, un texto de reflexión, porque considero que tengo una experiencia y una perspectiva que aportar. Por eso el libro llama la atención.

En la obra plantea que el acceso a los libros y la lectura se ha democratizado. Sin embargo, ¿cuáles son los principales retos, sobre todo en las comunidades sin acceso a Internet ni a dispositivos electrónicos? Esa afirmación fue porque hay quienes se sienten culturalmente superiores por leer en un formato o en otro. Y yo hago tres distinciones: El libro y sus formatos, la lectura y la industria editorial.

Siempre creo que lo más importante es la lectura. Lo que usted lee es o su opción o su posibilidad, porque hay libros que no conseguimos en digital y hay veces que no están en papel, pero usted tiene derecho a leerlos.

Por supuesto, seguimos con retos fundamentales, como son todas las comunidades en donde no hay librerías, pero tampoco hay acceso electrónico y no hay bibliotecas.

El Estado mexicano ha sido muy responsable y muy exitoso en hacer llegar libros a prácticamente cada hogar del país, por el libro de texto gratuito. Éste es uno de los pocos países en el mundo en el cual cada casa tiene al menos un ejemplar.

Usted recupera una reflexión de Borges: acercar un libro no garantiza que alguien lo lea. ¿Cómo evalúa las políticas actuales de promoción de la lectura del Fondo de Cultura Económica? Me parece que los esfuerzos que siempre ha hecho el Fondo de Cultura Económica para promover la lectura son loables. Es una de las grandísimas editoriales del idioma español, probablemente con el catálogo canónico más relevante.

Como editorial de Estado, está entre sus atributos, compromisos y responsabilidades hacer promoción lectora. Y ahí es como cuando a usted le dicen: “Vaya y haga ejercicio”. Es una opción personal.

Cuando me preguntan cómo podemos hacer que se lea más, respondo que en México se lee mucho y muy bien. Hay que escucharnos hablar. Hay que ver las editoriales que existen y los escritores fantásticos. Este grupo de mujeres que está marcando una nueva época en las letras mexicanas. Lo que le puedo decir es que siempre será necesario hacer esfuerzos para la promoción de la lectura, pero se está leyendo más que nunca. Por eso hago la distinción entre libro y lectura. Veo que se está leyendo muchísimo.

Recientemente recibió el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2026, otorgado por la Caniem. ¿Qué significa para usted el oficio editorial? Ahora que me dieron el premio, Diego Echeverría, presidente de la Caniem, destacaba que pocas personas han tenido esta mirada integral, circular, perpendicular hacia el mundo editorial, porque yo he compuesto libros. He visto todos los procesos.

En mi discurso dije que el trabajo de edición es una de las profesiones más humildes, porque uno trabaja para los demás, para el que escribe y para el que lee, que no conoce nunca el nombre de uno. Eso es ser un editor. Es estar tras bambalinas.

La autopublicación, ¿qué cambios está generando? Ahora, algunos autores transitan de la autopublicación y luego llegan al libro impreso, porque lo exige el lector. Somos la generación de editores más privilegiada de la historia.

Aunque la autopublicación es un fenómeno muy antiguo, por ejemplo, los escritores rusos del siglo XIX se autopublicaban. La industria editorial, como la conocemos, prácticamente florece en el siglo XX. Durante muchos años, la práctica de la autoedición era bastante común en los escritores.

En medio de los cambios tecnológicos, ¿hacia dónde se dirige la industria editorial? No hay que tenerle miedo al futuro. Por ejemplo, cuando Gabriel García Márquez anuncia que va a escribir en computadora, es el primer escritor en el mundo del que tenemos noticias que escribe una novela en computadora. Le dicen a García Márquez que se va a alterar su proceso de escritura, que va a dejar de pensar suficientemente cada palabra.

¿Qué papel cree que tendrá la IA en el futuro de la escritura? Es una ampliación del oficio escritural. No creo que sea una suplantación. Estoy convencida de eso. Así como la computadora lo fue, como la máquina de escribir lo fue, había gente que rechazaba la máquina de escribir.

Después de este primer libro, ¿le gustaría escribir sobre los personajes y acontecimientos de la vida cultural mexicana que ha conocido de cerca? No. Cuando escribí mi tesis de doctorado, estudié el boom. Conocí a los cuatro personajes que estudié: a Vargas Llosa, a García Márquez y a Carlos Fuentes; los conocí muy bien. Y muy brevemente, sólo lo saludé, intercambiamos unos cinco minutos de conversación con Julio Cortázar. Conocí a Borges. Para ciertas generaciones es como ¡Dios mío!

Sí me doy cuenta de que ha sido un enorme privilegio conversar con ellos. Con la propia Isabel Allende, que es una leyenda. Ahora que venga a Guadalajara, tengo un entusiasmo inmenso de volver a conversar con ella. No sé si habrá oportunidad.

He visto surgir escritores que han acabado por convertirse en leyendas. Recuerdo a un Juan Villoro muy joven, el primer libro de Jorge Volpi, cuando conocí a Cristina Rivera Garza, haber conocido a Irene Vallejo, estas leyendas que ya emergieron en este siglo.

Si hay un hilo a lo largo de toda mi vida, es el libro. Como lectora, como editora.

Presentación en la FIL Guadalajara

Cuándo: 30 de noviembre

Dónde: Salón 8, planta alta. Área Nacional, Expo Guadalajara

Horario: 18:00 horas

Consuelo Sáizar de la Fuente

Editora, académica y experta en políticas culturales

Nació: Acaponeta, Nayarit, en 1961

Trayectoria: Fue directora general del Fondo de Cultura Económica de 2002 a 2009; y presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 2009 a 2012.