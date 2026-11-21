La soprano María Katzarava traerá la bohemia y nostalgia de París del siglo pasado a la Ciudad de México con la música de Edith Piaf, intérprete de la que aprendió “a cantar con el corazón, con la emoción a flor de piel”.

“Edith Piaf logró llegar hasta la cima del éxito con su música, con su entrega. Y eso es lo que yo le he aprendido: cantar con honestidad, con sinceridad, con la voz, siempre dándolo todo en un escenario”, comentó a La Razón de México la artista María Katzarava.

En el espectáculo Piaf Sinfónico, incluirá algunas de las canciones más emblemáticas de Edith Piaf, como “La vie en rose”, “Non, je ne regrette rien” y “Hymne à l’amour”, entre otras más, con arreglos especiales de Enrique Dunn, quien aporta una perspectiva renovada al repertorio. La cita será el próximo domingo a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital del país.

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El Tip: La cantante de ópera se ha presentado en escenarios como la Scala de Milán y la Royal Opera House.

La música de Edith Piaf remonta a la soprano a una época que le hubiera gustado vivir en Francia y es la atmósfera que quiere recrear en esta velada musical.

“Vamos a ambientarnos totalmente en aquella época, en los años 30 y 40, en aquellos lugares de cabaret donde se presentaban este tipo de espectáculos”, detalló la soprano.

Describió que los asistentes vivirán emociones que irán hasta lo más alto. “Piaf siempre es como una montaña rusa. Eso es lo que pensamos en este espectáculo: llevarlo a la cima del drama”, expresó.

Además de disfrutar de estas emblemáticas canciones, la soprano mexicana espera que el público pueda reconocer que Edith Piaf fue una mujer que entregó todo a la música y al amor.

“Fue una mujer sumamente entregada a sus sueños, al amor; cantó al amor siempre. Es con lo que quiero que la gente se vaya”, comentó María Katzarava.

Complementará el concierto con interpretaciones de clásicos de la canción francesa, algunos de Céline Dion y de Patricia Kaas.

ANHELA VOLVER A BELLAS ARTES. La soprano María Katzarava tiene entre sus sueños más inmediatos regresar a cantar una ópera de gran formato al Palacio de Bellas Artes. Se dijo sorprendida de no recibir alguna invitación este año, cuando cumplió cinco lustros de trayectoria.

¿Influyó su paso como directora de la Ópera de Bellas Artes?, se le preguntó y ella respondió: “Cuando uno sale de un puesto como tal, suelen suceder ese tipo de cosas, pero es una impresión muy personal. La realidad no la sé”.

Sin embargo, dijo que espera pronto regresar a este importante recinto: “Deseo volver, en especial, porque he cumplido 25 años de carrera y me parece sorprendente no haber pisado el escenario de Bellas Artes en este año que fue tan importante para mí, así es que espero que el próximo año se pueda concretar”.

Mientras tanto, María Katzarava cerrará este 2026 con un recital en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

“El evento será por la celebración del 70 aniversario del maestro compositor mexicano Eduardo Soto Millán, el día 6 de diciembre”, detalló la ganadora de Operalia 2008 en ópera y zarzuela.