El pintor Jazzamoart, ayer, en la Galería 526, en la Ciudad de México

El artista mexicano Jazzamoart (1951) confesó que pinta en los sueños y ha tenido la fortuna de estar en ese mundo onírico con algunos de sus artistas favoritos. “De repente invito a algún pintor del pasado a que visite mi taller y me diga qué piensa de lo que estoy pintando”, compartió.

Esa relación íntima que siente con creadores del pasado lo ha llevado a sumergirse en las obras de Francisco de Goya y de Diego Velázquez, para reimaginarlos. En lienzos de reciente creación están presentes el negro que usaba el autor de El aquelarre, “dos o tres chingadazos de carne de pintura”, figuras fantasmagóricas, brochazos abstractos y empastes, pero también elementos que ya son un sello del guanajuatense, como el saxofón.

El Dato: El también escultor presenta en esta exposición la serie Santos de mi devoción, integrada por pequeños retratos al óleo sobre pedestales barrocos dorados.

“En el caso de Goya, con él no he soñado que vaya al taller ni nada, pero sí he imaginado cuando estoy pintando, ¿qué diría si estuviera aquí y viera lo que hago o las variaciones y la reinvención basada en su pintura?”, compartió ayer Jazzamoart durante la presentación de las 35 piezas que se exponen a partir del próximo sábado en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana como parte de la muestra Pintura de todos los tiempos.

“Esta exposición es de alguna manera un resumen, una muestra de todo este devenir del tiempo en el arte. También, de asomarme a los grandes maestros del pasado hasta nuestros días y, abordarlo con un lenguaje contemporáneo, con gran libertad, con gran fuerza, con un expresionismo natural”, explicó.

Los lienzos destacan por los brochazos abstractos y los empastes ı Foto: Cortesía de la artista y especial

Para el también escultor, crear estos cuadros a partir de Goya y Diego Velázquez fue un divertimento.

“En los tiempos de Goya no había saxofón ni jazz, pero en los de Jazzamoart sí es posible hacer realidad ese sueño. Por eso, este cuadro de formato mayor, El bebop de Goya o Los Caprichos del saxofón, sería un doble homenaje, a Goya y a Adolphe Sax, el inventor del saxofón”, contó.

Para Jazzamoart, sus Caprichos —grabados satíricos de Goya— están en su obsesión por el saxofón, de ahí que haya querido unir el mundo artístico del pintor con el suyo. “Los Caprichos, en mi caso, serían el saxofón, que además es mi instrumento fetiche, que me gustaría tocar bien. Siempre me acompañará y lo pintaré toda la vida”, expresó.

Pieza en la que retrató a dos pintores con cabezas en forma de saxofón ı Foto: Cortesía de la artista y especial

Ahora que trae a Goya a la actualidad, dijo que varios políticos podrían estar en las obras del artista: “Todos Los caprichos, sus grabados y sus fantasías estarían vigentes y muchos políticos saldrían a relucir en esos sarcasmos, en esas ironías y en esas críticas mordaces”.

Entre los lienzos que expondrá se encuentra Diálogos de pintores, que evoca al expresionismo y corrientes como CoBrA. También se admira La mancha del pintor, en el cual, a través de “manchas y brochazos abstractos”, pintó a Velázquez; y hay un ensayo pictórico basado en El almuerzo sobre la hierba, de Édouard Manet.

El también escultor presenta en esta exposición la serie Santos de mi devoción, integrada por pequeños retratos al óleo sobre pedestales barrocos dorados ı Foto: Cortesía de la artista y especial

En otras obras aparecen Rembrandt, Goya, Cézanne, Monet, Van Gogh y otros más, “fusionados, embarrados y salpicados” o representados como las figuras fantasmagóricas que están en las pinturas negras de Goya que se exhiben en el Museo del Prado, en España.

Resalta también una pieza que es arte y juguete al mismo tiempo, “unas variaciones sobre un quinteto. En cada cara de estas torres, de estos paralelepípedos, existe un músico y se pueden combinar con los colores. El espectador tiene la posibilidad de moverlos”, dijo sonriente.

Ora en la cual, el artista evoca las atmósferas negras de las creaciones de Goya ı Foto: Cortesía de la artista y especial

El artista compartió que el empaste en sus obras juega un papel crucial. Además, puede tener una explicación psicoanalítica, porque si Freud se sentara en su taller a platicar con él, seguramente llegaría a la siguiente conclusión:

“Tiene que ver con mi pasado de jodidez cuando no tenía ni para comprar un tubo de óleo. Ahora que ya hay posibilidades, le echo todo el pinche tubo, chingue su madre. También tiene que ver con lo lúdico y lo gastronómico. La pintura, visualmente, uno se la puede comer”, dijo Jazzamoart, quien celebra 50 años de trayectoria.

Pintura de todos los tiempos

Cuándo: del 28 de noviembre al 27 de enero

Dónde: Galería 526 (Masaryk 526, Polanco, CDMX

Horarios: martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas (entrada libre)