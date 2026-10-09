Patria fantasma. Cinco poemas

Colin Carberry nació en Toronto, pasó su infancia en Irlanda, y actualmente vive en Linares, Nuevo León. Es autor de varios libros de poesía, entre ellos Ghost Homeland: Selected Poems (2020), y es traductor de tres colecciones de Jaime Sabines. Ha presentado su obra en radio y televisión y sus poemas han aparecido en publicaciones de América, Asia y Europa. El Cultural ofrece a nuestros lectores la primera versión al español de cinco poemas, hecha por Verónica Garza, Nérvinson Machado y el propio autor.

Colin Carberry
Colin Carberry Foto: https://canadianwritersabroad.com/2026/09/22/colin-carberry/
Por:
El Cultural
Patria fantasma. Cinco poemas
Patria fantasma. Cinco poemas ı Foto: Especial

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