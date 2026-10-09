Patria fantasma. Cinco poemas

Colin Carberry nació en Toronto, pasó su infancia en Irlanda, y actualmente vive en Linares, Nuevo León.
Es autor de varios libros de poesía, entre ellos Ghost Homeland: Selected Poems (2020), y es traductor
de tres colecciones de Jaime Sabines. Ha presentado su obra en radio y televisión y sus poemas han aparecido en publicaciones de América, Asia y Europa. El Cultural ofrece a nuestros lectores la primera versión al español de cinco poemas, hecha por Verónica Garza, Nérvinson Machado y el propio autor.