Hoy la comparación resulta más bien obvia. Fue el propio Freud el que asimiló el trabajo del analista al del juez de instrucción, al del investigador policiaco. En los dos casos, decía, aunque lo que sigue es paráfrasis, se rastrean indicios, pistas (un lapsus, un deslizamiento, una superposición en el olvido) hasta reconstruir la cámara de lo velado. De hecho, Freud diferenciaba al criminal del neurótico en tanto el primero esconde un secreto que sabe, mientras que, para el segundo, sus causas permanecen ocultas. Hay también una novela bastante tonta, firmada por Nicholas Meyer en 1974 ( Elemental, doctor Freud ) que traza un encuentro imaginario entre el médico austríaco y Sherlock Holmes. Narrado desde el punto de vista del doctor Watson, Holmes viaja a Viena para cortar su adicción a la cocaína, y ahí, antes de que el mismo Watson le diga a Freud “usted es el más grande de todos los detectives”, Sherlock Holmes, “el sabueso”, concluye que el médico “ha tomado mis métodos y los ha aplicado al interior de la cabeza de un hombre”.

Entonces bien. Antes escribí que hoy la comparación resulta bastante obvia. Me refiero a que es prácticamente imposible abordar cualquier relato policiaco sin atender a la dimensión psicológica de los personajes, preguntarse, por ejemplo, por sus impulsos, sus motivos, sus sueños. Pero me refiero también al método de trabajo, eso que el historiador Carlo Ginzburg llama efectivamente “el método Morelli”, cuando relaciona los procedimientos del crítico de arte del siglo xix, Giovanni Morelli, con los de Sherlock Holmes, y con los de Freud. Los tres (Morelli, Freud, Conan Doyle) son médicos, señala Ginzburg, y los tres moldean el “paradigma indiciario”, vale decir, destacan lo que puede reconstruirse a partir de datos mínimos, de los detalles, de las huellas que están como en los márgenes de los hechos, en las equivocaciones, en el error. Acentúan lo apenas apreciable, lo que no se percibe, analizan la conjetura. Ginzburg distingue esto del método de la física de Galileo, de la explicación fundamentada en lo abstracto y en lo universal. Y es curioso, porque cincuenta años después, el mismo Lacan va a decir que él nunca se consideró investigador, y que él (la frase también es de Picasso) en realidad no busca, encuentra.

El cruce del psicoanálisis con el campo de la jurisprudencia es, por supuesto, vastísimo. Se trata de un territorio que en su densidad tensiona la ley y el goce. Silvia Tendlarz, Carlos Dante García, en A quién mata el asesino (Paidós, 2008) hablan del psicoanálisis como función de borde, “en la medida en que pone en funcionamiento una concepción particular de la noción de responsabilidad”, responsabilidad que no es implícita en el examen penal, ya que “el asentimiento subjetivo involucrado en el interrogatorio judicial, desde ya, no tiene las mismas resonancias que el que resulta de la entrevista con un analista”. Se distingue entre sujeto de goce y sujeto de derecho. Aunque siempre “la responsabilidad del sujeto incluye el impacto que su acto produce sobre él, en la medida en que este acto lo reintegra a su historia”. Además, en una visita a Buenos Aires y en una reseña sobre este libro, Jacques-Alain Miller habla de dos clínicas diferenciadas: la freudiana, y la policiaco-jurídica. Y agrega que, según Freud, “un sueño siempre es contra el derecho”. El núcleo mismo del sueño es la transgresión de la ley. En la formulación de Freud, dice Miller, los soñadores son en el fondo criminales enmascarados.

Bette Davis como la implacable Sra. Taggart en The Anniversary (Roy Ward Baker, 1968) ı Foto: Filmaffinity

Ahora. Podríamos discutir largo si esta superposición terminológica de Miller es válida, o si es, a lo sumo, pertinente, pero para el cierre, y ya que de alguna manera nos remontamos a los orígenes, quiero señalar el caso ocurrido en la Sociedad Psicológica de los Miércoles (el grupo de estudio y difusión fundado por Freud, en el que participaron muchísimos médicos e intelectuales), y que desata una crisis institucional cuando Hermine von Hug-Hellmuth, psicoanalista austriaca, es estrangulada por su paciente en el sillón de su casa. Von Hug-Hellmuth, pionera en el tratamiento con jóvenes, cursa la carrera de medicina de oyente, escribe tres libros y decenas de ensayos al incorporarse a las reuniones en 1913. Es la tercera mujer en formar parte de lo que después será la Asociación Psicoanalítica de Viena, junto con Sabine Spielrein y Margarethe Hilferding. El 8 de septiembre de 1924, el cadáver de Von Hug-Hellmuth es encontrado en el comedor de su casa, y enseguida, los médicos señalan al sospechoso: el sobrino de Hermine, Rudolph (Rolf) de dieciocho años, que es detenido horas después del asesinato, en una zona rural, con muchísimo dinero en un bolsillo y el reloj de oro de su tía, en el otro. Los reportes dan cuenta de que Rolf siempre había sido conflictivo, que desde chico cometía actos “fuera de la ley”. Cuando se defendió en el juicio, dijo que Hermine lo había usado, que había estado interpretándole sus actos a partir de “motivaciones sexuales reprimidas” para escribir sus artículos, y que ella lo sorprendió en la casa cuando él entró a robarle. Rolf se presentó en público como “conejillo de indias”, dijo que su vida estaba arruinada desde siempre. Lo condenan a doce años, pero todo se vuelve escándalo. La prensa ataca a Freud, acusa al movimiento de sexualizar a los jóvenes, y Freud retira de circulación Diario de una chica adolescente —el libro más famoso de Von Hug-Hellmuth, del que, sin embargo, siempre se sospechó la veracidad de la historia—. En la Asociación nunca más se vuelve a hablar de Hermine y Rolf queda libre en 1930. Pide indemnización, persigue a la psicoanalista Helen Deutsch para que alguien le pague, y desaparece de Austria en 1933.

CUNA DE LOBOS

Pienso ahora en las muchas novelas que tienen a los psicoanalistas como personajes centrales. Analistas asesinados, analistas amenazados, analistas que se defienden primero, que se vuelven criminales después. El asesinato del sábado por la mañana de Batya Gur, publicada por Siruela en 1992, narra el homicidio de una psiquiatra horas antes de su conferencia.Naked face (A cara descubierta) de Sidney Sheldon, en 1970, cuenta la carrera enloquecida de un analista chantajeado que sospecha prácticamente de todos sus pacientes. El psicoanalista de John Katzenbach (2002) es laprimera novela de una trilogía en la que Starks recibe una amenaza anónima el día de su cumpleaños número 53, y tiene poco tiempo para descubrir quién la hizo, antes de que el asesino lo alcance. Lo interesante de la novela de Katzenbach son las ganas irrefrenables del médico de “contraatacar”. Sus ganas de volverse criminal él también. En 2025 se estrena “Reporte de un asesino”, película coreana donde un psiquiatra “loco” se venga de todo el daño que las personas le infligen a sus pacientes. Y está también la película de Brian de Palma —que hoy exige un debate—, Vestida para matar, y la telenovela que parodia esa película de Brian de Palma, Cuna de lobos, cuando Catalina Creel, acorralada por las circunstancias y por su propia locura, asesina con trench-coat, peluca rubia y anteojos oscuros.

Aunque no todos los analistas son los culpables, claro. Está la novela policiaca clásica que termina con el monólogo del asesino que delira. Donde la historia se explica, digamos, desde la locura, a partir de la locura. Beast in View, por ejemplo. O Pagarás con maldad. El serial killer está desprovisto de conflicto interno, dicen Tendlarz y García en el libro que mencioné antes, “no todos los sujetos que llevan a cabo un acto criminal son analizables; debe evaluarse caso por caso”. De estas particularidades, “del caso por caso”, justamente, se encarga también la literatura. Y así, en la factura policiaca aparece una suerte de pugna entre la racionalidad metódica de la propuesta de investigación, y la irracionalidad a la que se enfrenta.

Sin embargo, aunque hoy la comparación resulte bastante obvia, no alcanza. Me explico mejor. Aparece la rigurosidad lógica de la trama, se sabe, los niveles de trascendencia de la verdad, el pasado que, en toda la historia de la literatura policiaca, siempre se resiste a que lo revelen. Y sin embargo, insisto, la comparación no alcanza. La comparación que asimila esta narración a la estructura de indicios. Las novelas policiacas, las buenas novelas policiacas, están construidas desde la lectura de indicios, desde la mecánica de los detalles, cierto, pero esto no alcanza para que sean buenos libros. La literatura siempre desborda el plan, impulsa más allá de lo construido en un esquema. Lo dice Dürrenmatt en La promesa, ese libro extraordinario que se subtitula precisamente “réquiem por la novela policiaca”: “La certidumbre de que también fracasamos por culpa del absurdo”. No se puede ordenar el caos. Nos desborda, nos excede. Siempre una zona se nos escapa, y entonces, cuando la realidad confirma la teoría, no queda otra que desconfiar de la teoría.

LAS NOVELAS POLICIACAS, LAS BUENAS NOVELAS POLICIACAS, ESTÁN CONSTRUIDAS DESDE LA LECTURA DE INDICIOS, DESDE LA MECÁNICA DE LOS DETALLES, CIERTO, PERO ESTO NO ALCANZA PARA QUE SEAN BUENOS LIBROS

LA TELENOVELA DEL NEURÓTICO

En párrafo aparte la mención a Carlos Olmos, y a ese éxito descomunal que fue la telenovela Cuna de Lobos, con guion del mismo Olmos (existe una primera versión en prosa, pero el manuscrito de la novela nunca fue publicado). La dirección fue de Carlos Téllez, la pieza emitida entre el 13 de octubre de 1986 y el 5 de junio de 1987, con formato de 85 capítulos de una hora. Der Familienroman der Neurotiker, anota Freud en 1909, la novela familiar del neurótico: el mecanismo psicológico de la infancia, cuando el niño inventa, fantasea sobre quiénes son sus padres, los destrona de su existencia todopoderosa, y hace movimientos para acentuar su identidad. Copio la frase freudiana porque pienso que singulariza, con asombrosa exactitud, gran parte de la obra de Carlos Olmos. Que nació en Tapachula, Chiapas, en 1947, y murió en la Ciudad de México en 2003. Que estudió teatro, fue becario del Centro Mexicano de Escritores, y miembro del Sistema Nacional de Creadores. Que abandonó el lugar común de la telenovela melodramática-romántica e instaló en la pantalla el thriller psicológico. Ya se dijo antes, le gustaba Brian de Palma, por lo menos el filme Vestida para matar. Era fan de Hitchcock también. El FCE reunió doce de sus piezas teatrales y las publicó en 2007. Tríptico de juegos, Lenguas muertas, Atardecer en el trópico y El eclipse son algunos de los títulos.

CARLOS OLMOS ABANDONÓ EL LUGAR COMÚNDE LA TELENOVELA MELODRAMÁTICA-ROMÁNTICA E INSTALÓ EN LA PANTALLA EL THRILLER PSICOLÓGICO

Destaco, sobre todo, la locura endogámica, la locura repetida y asfixiante del encierro familiar de Juegos profanos. Ahí, dos hermanos, Alma y Saúl, festejan la noche de navidad, ytraen como invitados a sus padres muertos. Discuten sobre recuerdos, aclaran episodios y se insultan, se preguntan siempre cómo opera la ley, y comentan los límites de la criminalidad. Saúl afirma: “¿Es lógico, fuimos una familia, ¿de quién sino de ellos (de los padres) íbamos a aprender lo que es el mundo?” (Ediciones El Milagro, p. 57). La asfixia, la endogamia, el marco son los mismo que en Cuna de lobos. En la línea de Dallas, de Dinastía, por la ambición de los personajes, su crueldad que se extrema, la telenovela es también un diálogo con las narraciones clásicas de Hollywood. Me refiero, claro, al giro extraordinario que logra darle a la intertextualidad principal, la de Bette Davis en The Anniversary (1968), la madre malvada que ha perdido un ojo “por la travesura de su hijo” (y usa parche en composé con el vestido de turno): me refiero a cómo esta referencia y este parche, en la escritura de Olmos, construye la escalada de Catalina Creel. Se sienten también los elementos del cine bizarro, la novela exagerada, las pausas estrambóticas, el suspenso macabro. Es el tono con el que se consigue narrar tanta maldad. Pienso en el jugo de naranja del principio, en el asesinato del joyero escudero, en la pileta, con una máquina de cortar el pasto. Y en el dictamen que recorre la historia, como herencia familiar y criminal: “Los lobos matan pero no lloran”.

Nancy Allen en el papel de Liz Blake, la testigo clave acosada en Vestida para matar ı Foto: IMDb

CRÍMENES EN LIMA

A mediados de los años ochenta, Mario Poggi Estremadoyro —que había sido catedrático en la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones de Perú— fue convocado para interrogar a un presunto asesino, y “obtener su confesión”. Se trataba de Ángel Antonio Díaz Balbín, que había apuñalado a su tía Genoveva Díaz, en 1976, y que estaba preso en el Penal de Lurigancho, ahora acusado de un crimen nuevo, el de Nina Barzotti. Desde 1985, y por buena conducta, Díaz Balbín tenía salidas transitorias, hasta que un psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario, Alfonso Díaz Vela, detectó que estas salidas “coincidían” con la aparición, en distintos basurales de la ciudad, de por lo menos veinte cadáveres de mujeres, desmembrados en bolsas de plástico. Esto sucedía entre diciembre de 1985 y enero de 1986. Díaz Balbín fue detenido, apodado por la prensa “el descuartizador de Lima”. Desde que lo convocaron, Mario Poggi visitó la celda innumerables veces: lo hostigó y amenazó de todas las maneras posibles: lo dejó sin comida, le mostró fotografías de los cadáveres, lo golpeaba de tanto en tanto. Declaró también: “Puedo certificar que él es el descuartizador. He realizado muchas pruebas psicológicas, científicas. Es un peligro”. Pero dicen los reportes que Díaz Balbín no hablaba. No abría la boca ni para quejarse. Soportaba en silencio, y no aceptaba ninguna de las acusaciones. Mientras, Mario Poggi seguía “prometiendo un buen resultado” y vendía fotos privadas de las sesiones de interrogatorio a El comercial de Perú. Hasta la noche del 9 de febrero. Noche en la que el psicólogo pidió quedarse a solas con el detenido. Los dejaron, colocaron las cintas para grabar el diálogo. Díaz Balbín tenía las manos atadas a la espalda. Dicen los reportes que Poggi no hizo más que gritarle y amenazarlo, después pidió que no se moviera. Lo había asfixiado con su propio cinturón. Cuando abrieron la puerta, Díaz Balbín tenía el cinto alrededor del cuello y no había confesado. A Poggi le dieron doce años. Durante el juicio, declaró que Díaz Balbín sí le había confesado los crímenes antes de morir. Nadie le creyó. Siguieron apareciendo cadáveres de mujeres, en las calles de Lima.

ADENDA. EL ETERNO RECORDAR

Lo curioso, que el aparataje jurídico y el aparato psicoanalítico fallen a la vez. Entre 1994 y 2001, en Suecia, Sture Bergwall, que había nacido en 1950, y a los treinta y un años había adoptado el apellido de su madre, Quick, es condenado por ocho asesinatos en distintos tribunales del país. Sin embargo, siete años después, los mismos casos van siendo anulados uno por uno: varios periodistas los cuestionan, no se encuentran pruebas forenses que avalen los fallos, se demuestra que algunos asesinados, en realidad, vivían lo más tranquilos en zonas alejadas de Suecia, y Quick retira las confesiones. En 1991, Sture Bergwall había intentado robar un banco disfrazado de Papá Noel, y después, apuñaló a un compañero durante una terapia ambulatoria en un centro psiquiátrico. Así llega a una clínica de máxima seguridad, en Säter, en las afueras de Estocolmo, y es atendido por Margrit Norell y su grupo de trabajo. Que parecen muy entusiasmados (dicen los reportes) con las terapias de recuperación de memoria, con la búsqueda de liberación de recuerdos reprimidos. Lo primero que hace Quick, entonces, es “evocar”, y empieza a atribuirse una serie de homicidios, que van sincopándose a la literatura que le habilita la clínica: se le proporcionan periódicos, ensayos y libros sobre homicidios para estimularlo, “ayudarlo justamente a recordar”. En algún momento de la historia, llega la policía. Y los relatos siguen. Quick, Sture Bergwall, tiene que haber sido un gran narrador, pienso, para saltear de esta forma la línea de médicos, los análisis de los investigadores: para que le dieran cabida, para que el tribunal después aceptara todo como cierto. Y revela también, en este caso, la sor-prendente ineficacia de la policía sueca. Como sea, el lugar común dictamina que “el límite del recuerdo es el olvido”. Rodríguez Ponte, en cambio, el psicoanalista de Bahía Blanca, insiste en que el recuerdo no tiene límites, en que todo recuerdo forja su eterno recordar: traza e inventa, y no hace más que enlazar una historia, que repetimos y volvemos propia, y que va marcando nuestra identidad.