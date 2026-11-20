Ya sé lo que sienten los fans de Morrissey al quedar plantados. Los ídolos musicales de la juventud también se echan a perder. Si no les ha llegado la fecha de caducidad, van a intoxicar a sus seguidores sin darse cuenta. En algún momento pierden los superpoderes y dejan de volar para cancelar / posponer en mitad de la gira. Por un lado, soy de los que quieren ver a sus ídolos morir como vikingos en batalla con el hacha entre las manos. Se entiende que Deep Purple quizá no llegue en diciembre porque a Ian Gillan lo bajaron del escenario para hospitalizarlo de urgencia. Pero sacar tu primer disco en quince años como lo hizo Social Distortion, anunciar la gira que por primera vez toca en Ciudad de México, vender los boletos medio año antes y posponer a poco más de una semana por “cansancio”, hasta marzo de 2027… me hizo pensar en el Maestro Beethoven con su Modular Zonda a todo volumen. Pese a la manada de enfermedades que lo arrollaron desde niño, el genio de Bonn dirigió su último concierto completamente sordo y sin llorar.

BEETHOVEN TUVO UNA INFANCIA muy jodida. Creció al filo de la pobreza, entre el botellón paterno y la tuberculosis que se cargó a la mitad de su familia. Padeció viruela, tifoidea, infecciones respiratorias, asma y bronquitis crónica. Su papá lo obligó a ser músico. A chingadazos. Con el desarrollo de su talento también vinieron las enfermedades entre la juventud y la adultez: colon irritable y alteraciones gastrointestinales. Enfermedades oculares: miopía, vista cansada y conjuntivitis. Cirrosis hepática, Beethoven era un santo bebedor como su padre y su abuela. Pancreatitis crónica. Neuropatía y dolor de espalda por una vértebra fisurada. Necrosis papilar renal. Diabetes. Depresión. Inflamación y dolor articular. Neumonía. Saturnismo, por el exceso de plomo en una pomada que le aplicaban para un tratamiento. Y su legendaria sordera progresiva. Falleció en marzo de 1827 en Viena, a los 57 años, rodeado por botellas de vino y champaña. La causa de muerte fue una insuficiencia hepática y una septicemia por una ascitis que se infectó.

Tras doce años de ausencia, Beethoven presentó en Viena la 9ª Sinfonía, su obra más revolucionaria por compleja, extensa y por introducir la voz en la sinfonía con el coro de la Oda a la Alegría, de su amigo el poeta Schiller. Estaba sordo, pero nadie podía marcar los tiempos de los músicos como él. La sinfonía sonaba en su cabeza. Para lo demás apareció el director de apoyo, Michael Umlauf. El final coral fue apoteósico por la explosión del público, pero el Maestro no escuchaba la ovación de los dos mil asistentes. Hasta que la contralto Caroline Unger se acercó y lo giró del brazo para que pudiera ver a la multitud alborotada. Un rockstar de su tiempo, a su funeral asistieron más de veinte mil personas. Al igual que Ozzy Osbourne, el niño pobre que se despidió de sus legiones entregando la vida al estilo The Wrestler, Beethoven se entregó como bestia hasta el final. No como los Morrissey’s Boys de hoy, vencidos por la fatiga.