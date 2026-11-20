En el proceso editorial, una de las grandes preocupaciones es evitar las erratas, que pueden ocurrir por muchas causas: el descuido o la incapacidad o incluso la intencionalidad, entre otras. Generan temor y rechazo entre editores, y también ansias de descubrimiento, denuncia y burla por parte de lectores; generalmente se les condena.

Sin embargo, históricamente las erratas también han permitido mostrar realidades ocultas detrás y más allá de una simple falla. En El agua verde del idiota. La errata: cultura e historia (Santiago de Chile, FCE, 2023), los profesores chilenos Yanko González Cangas y Pedro Araya Riquelme emprendieron una búsqueda de los múltiples significados de ese tipo de incorrecciones. Conversamos con el primero acerca de ese libro.

¿Por qué un libro como el suyo, sobre la actitud lectora de hallar erratas?

El punto de partida que tuvimos con Pedro Araya, coautor del libro, fue casi lo contrario de una cacería de erratas. Nos interesó esa pulsión un poco policial del lector que disfruta encontrando el error ajeno. Quisimos hacer hablar al error, no exhibirlo como trofeo. Tutivillus, el viejo demonio medieval culpable de las equivocaciones de los copistas, terminó siendo una magnífica puerta de entrada para contar esa historia.

¿Cuántos tipos de errata hay por sus causas?

No hay un número cerrado si hablamos de las causas de una errata. El libro insiste justamente en que detrás de ella suele haber una red de manos, tecnologías y circunstancias. Formalmente pueden reducirse a cuatro operaciones clásicas: adición, omisión, transmutación y sustitución. Pero causalmente hay errores involuntarios, técnicos, de lectura o traducción, producto de unacorrección excesiva y también deliberados: juegos literarios, sabotajes, formas de burlar la censura o incluso trampas para descubrir plagios.

La errata ha sido un temor constante, pero ustedes buscan también sus “luces”.

La principal virtud de la errata es que puede abrir una posibilidad que antes no existía. Puede revelar algo oculto, producir conocimiento, desencadenar una interpretación o generar una solución estética inesperada. James Joyce las llamaba “portales del descubrimiento”. Por eso nos interesaba mirar también las luces del error y su fertilidad, sin convertir por ello el descuido en una virtud.

¿Cuáles son los mayores riesgos a los que nos exponen las erratas y errores en lo publicado?

El mayor riesgo aparece cuando el error entra en un texto que tiene poder para producir realidad: una ley, una sentencia, un texto religioso, científico o médico. Allí una palabra puede cambiar una norma, afectar una reputación o desencadenar consecuencias materiales. En el caso chileno, el error del artículo 116 de la propuesta constitucional de 2022 permitió, además, algo que nos interesaba mucho: desacreditar un texto completo a partir de una falla puntual, “anular el todo por la parte”. Mark Twain lo resumió con humor negro: una errata en un libro de salud puede llegar a matarnos.

MARK TWAIN LO RESUMIÓ CON HUMOR NEGRO: UNA ERRATA EN UN LIBRO DE SALUD PUEDE LLEGAR A MATARNOS

¿Cuáles son los principales errores que han pervivido hasta hoy?

Hay errores que han tenido una vida mucho más larga que muchos libros. Erasmo tradujo el pithos griego —una vasija— como pyxis, caja, y Aldo Manucio imprimió esa versión: así nació nuestra “caja de Pandora”, que terminó remodelando el propio mito. Otro caso extraordinario es la traducción que convirtió el rostro radiante de Moisés en un Moisés con cuernos, alimentando durante siglos una iconografía y hasta un estereotipo antijudío. Y están los canali de Marte, entendidos como “canales” artificiales, que contribuyeron enormemente al imaginario de una civilización marciana.

En el libro se dice: “La cultura escrita es inseparable de las acciones que la reprimen”, y es denunciada la exclusión que han provocado. ¿Qué efectos negativos ha tenido la reglamentación de lo escrito?

Reglamentar la escritura significa también decidir quién puede escribir, qué puede escribir y qué escritura será considerada legítima. Durante siglos ese poder excluyó a mujeres, clases populares y otros grupos, además de sostener distintas formas de censura. La escritura se transformó así en una memoria del poder. La tesis extrema de Claude Lévi-Strauss sobre los nambikwara —la escritura como instrumento de dominación— nos interesa porque permite discutir esa relación, aunque el libro también la analiza y la vuelve a mirar desde Jacques Derrida y desde el propio gesto del jefe nambikwara.

¿Cómo se ha ejercido el poder del “castigador”, del “enmendador”, del corrector, al aplicar su autoridad sobre lo escrito y lo publicado?

El corrector ocupa una posición muy ambigua: puede salvar un texto y también puede estropearlo. Históricamente se lo llamó “castigador”, y la palabra es reveladora. Quien corrige posee una pequeña cuota de poder sobre la autoridad del autor y sobre la forma definitiva de lo publicado. Cuando esa tarea se vuelve excesiva, termina corrigiendo lo que no era un error: uniforma estilos, borra singularidades e incluso introduce nuevas equivocaciones. Hermann Hesse se rebeló precisamente contra correctores que querían estandarizar su alemán. El libro habla incluso de ese pequeño placer de “ejercer poder sobre la autoría y la autoridad” desde la corrección.

¿Cómo han influido los avances tecnológicos en las erratas? Podemos ir, cuando menos, desde los copistas hasta la inteligencia artificial.

Las tecnologías nunca han eliminado la errata: han cambiado su velocidad, su escala y hasta su autoría. El copista podía equivocarse al copiar o escuchar; la imprenta multiplicó un mismo error cientos o miles de veces; la máquina de escribir aceleró y democratizó el error tipográfico. Nietzsche es fascinante porque comprendió que la propia herramienta podía modificar su manera de pensar y escribir. Hoy los algoritmos, los correctores automáticos y la inteligencia artificial llevan esa lógica a otra escala: pueden corregir muy rápido, pero también producir y hacer circular errores con la misma rapidez.

¿La errata puede volverse una herramienta de resistencia?

Puede convertirse en una forma muy pequeña y muy eficaz de resistencia. Voltaire transformó una lectura equívoca de la firma del obispo de Mirepoix en un arma satírica: el “antiguo obispo” termina convertido en el “burro de Mirepoix”. Mucho más dramático es Auschwitz: los prisioneros polacos que fabricaron el letrero Arbeit macht frei [el trabajo libera] soldaron deliberadamente la B al revés. Parecía un error y era una protesta mínima, casi clandestina, dentro de una maquinaria construida para anular cualquier resistencia.