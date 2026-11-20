No sé si me gusta ZZ Top porque nací en Coahuila o nací en Coahuila porque me gusta ZZ Top.

La peli Wayne’s World es memorable por la escena en la que los cuatro freaks van dentro de un carro cantando “Bohemian Rhapsody”. Imaginen el mismo cuadro, pero conmigo y otras tres personas berreando “Sharp Dressed Man”. Mientras avanzamos por Calzada de la Viga rumbo al Auditorio Nacional. Con las ventanas bajadas y un bote de Jack Ginger en la mano.

Era la primera vez que vería a ZZ Top en México. Y también la primera en que sólo estaría presente en el escenario el Reverendo Willie G. La pequeña banda de Texas, era aún más pequeña. Aunque con músicos de soporte. Frank Beard había muerto, a los 77. Me quedaba la satisfacción de haber visto al trío completo. Con Dusty Hill en El Paso. Y después sin Dusty. Sin embargo, ahora era como ver a Jimi Hendrix sin la Experiencia. O a Eric Clapton sin Cream.

Algo que odio del presente es que siempre que entro a Twitter alguien se ha muerto. Sospecho que un día me toparé con la sorpresa de que el difunto soy yo. Menciono esto porque constato que estoy asistiendo al final de una era. La de los grandes músicos que definieron el rock. Me supongo que así debieron sentirse los días enla tierra antes de que cayera el meteorito y extinguiera a los dinosaurios. Uno de los últimos T-Rex que todavía quedan en pie es Billy Gibbons. Quien junto a guitarristas como Stevie Ray Vaughan y Johnny Winter cambiaron el blues texano tal y como lo conocíamos. Imprimiéndole su impronta blanca, trepidante, provocadora y venenosa.

Don Juan Matus, el chamán que le violó la cabeza a Castaneda, decía que era mejor morir al aire libre que en una cama de hospital. Me imagino que es la misma conclusión a la cual han llegado los rockers octogenarios. Petatearse encima del escenario. Mientras puedan darse el lujo, allí estaremos para apoyarlos. Miren nomás a Mike Love, de los Beach Boys, que hasta cuadrapléjico sigue rockeando. Bien hecho, no todo el crédito de los de su clase se lo debe llevar Stephen Hawking. Aprendan, sí, aprendan todos ustedes que sueñan con el retiro a los 40. Ni que fueran futbolistas.

EN CUANTO ENTRÉ AL AUDITORIO LO VI. Sentado tres filas más adelante. Wow, me emocioné. No puedo creer queesté aquí. Siempre que he querido verlo me he tenido que meter un ácido o unos hongos. No era un espejismo, era él. No cabía duda. El Dios de los Cronistas se había apersonado a presentarle sus respetos al Reverendo. Tampoco es que anduviera muy sobrio, precisamente. Mi amiga Ale, alias la Walter White, había sacado a bailar el periflais. Y estaba potente, la madre esa. Así que para contrarrestar me lo empecé a bajar con un Etiqueta Roja triple. Como la grupi suya que soy, me disponía a saludar al Dios de los Cronistas, en eso las luces se apagaron y comenzó el show. Chin.

Quizá muchos no lo recuerden, pero ZZ Top era un torbellino texano. Basta con asomarse unas tres rolas al dvd Live at the Rockpalast para ver la diferencia con lo que sucedía ahora en el escenario. Han pasado 40 años, no mamen. Billy Gibbons ya no salta como si estuviera en una clase de pilates, ni recorre el escenario de punta a punta. Pero saben qué, sigue ejecutando el bailecito y las coreografías que lo hicieron famoso. Y eso es lo importante. A diferencia de otras bandas, que conocí por amigos o por mí mismo, a ZZ Top lo descubrí por la caricatura Alvin y las Ardillas. Oh, yeah. En 1985 la serie animada lanzó un cover de los texanos retitulado “She got legs”. Si no me creen, lo pueden corroborar en YouTube. Tenía yo siete años. Lo hago constar para que vean cómo desde escuincle se me implantó el chip del rock.

A DIFERENCIA DE OTRAS BANDAS, A ZZ TOP LO DESCUBRÍ POR LA CARICATURA ALVIN Y LAS ARDILLAS

41 años después allí estaba yo, haciendo los mismos pasitos del Reverendo en el Auditorio Nacional. En periflais. Con un whisky en la mano. Y con el Dios de los Cronistas entre la audiencia. Vaya que ha cambiado mi vida. Pinche realidad, es un capítulo de Life Goes On. Llámenme Corky. Lo que sí no ha perdido ZZ Top es el estilo. El Reverendo sacó una guitarra, a juego con el bajo de Elwood Francis, rosa con efecto. Parecía que con la pintura descascarada. Y un saco, también a juego, que brillaba hasta el rincón más recóndito del Auditorio. Como hacía con Dusty Hill desde los ochentas, cuando dejaron de ser esa banda cochambrosa para convertirse en unos hombres bien vestidos.

Lo que sí no apareció fueron la guitarra y el bajo forrados de peluche. Buuuuu. Pero al final lo que importa es la música, así que pusieron a todo mundo a rugir con lo más grasoso de su repertorio: “Waitin’ for the Bus/Jesus Just Left Chicago”, “Brown Sugar” y etc. Los fans de ZZ Top son lo máximo. Un gran porcentaje iba disfrazado. Con barbas postizas. Y algunos con sombreros vaqueros. Cualquiera listo para montarse en ese toro mecánico que es el sonido de la guitarra del Reverendo. Quien en el 2024 nos obsequió una aparición cinco estrellas en el disco Orgía de los condenados de Slash, para quejuntos se reventaran un cover de “Hoochie Coochie Man”. Ajúa.

EN “GIMME ALL YOUR LOVIN’”, “Cheap Sunglasses” y “Legs” salió otra vez el periflais a regañar. Es lo que se hace en los momentos estelares, qué no. Fue después de Legs que el reformado ZZ Top desapareció del escenario y minutos después regresó para un encore que cerró con “La Grange”. Para entonces el Auditorio estaba entregado hasta la sobredosis. Todo el público estaba de pie bailoteando. Y es que quién no ha escuchado ese himno. Basta prender la radio cualquier día en la capital o la provincia para que suene. De camino al expendio, entrando a un motel de los más económicos o en un evento de competencia de carnes asadas.

El concierto terminó y como ya me estaba meando salí corriendo al mingitorio. Y a quién me encontré cuando ya iba de salida. Sí, acertaron al Dios de los Cronistas. Soy tu fan, le confesé. Eres mi ejemplo a seguir. Pero cuánto más va a durar esto, imploré. ¿Cuándo se va a terminar mi compulsión por ir a conciertos? ¿A los 60? ¿A los 70? Ah cómo eres chillón, me reprendió. Tómate de ejemplo al hombre ése que acaba de dar el concierto. 77 años. Y no se desintegró. Bajó de una pieza. Mi consejo es: hay que dejarse avasallarpor la música. Hay que dejarse atropellar por la música. Así que ahora quítate que también estoy meando, dijo y me hizo a un lado con su musculoso brazo.