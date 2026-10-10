Hervé y MazelFreten desafían el frío con electrónioca

En Guanajuato, Guanajuato

Entre ráfagas de viento, gritos en francés y en español, y un público que se entregó al baile, Hervé y MazelFreten convirtieron la noche en una fiesta de energía electrónica durante el 54° Festival Internacional Cervantino (FIC).

Guanajuato capital enfrenta una noche de viento. Las ráfagas frías que llegan hasta el Bajío, por el paso del huracán Simón, recorren las calles, callejones y túneles de la ciudad. El termómetro marca 12 grados, pero el frío no es suficiente para detener a quienes caminan a prisa hacia Pastitos. Esta vez no van a una cita de amor ni de amistad: los espera una propuesta que fusiona la chanson française, el pop contemporáneo, la música electrónica, el hip-hop y la danza urbana.

El Dato: EL DJ y la compañía de danza se presentaron dos noches en Pastitos, el jueves 8 de octubre y ayer, viernes 9, como parte de la programación del Festival Internacional Cervantino 54.

A las 9:20 p.m., las pantallas se encienden y las luces comienzan a girar. Hervé x MazelFreten aparecen en el escenario y la expectativa se transforma en gritos. Pastitos luce lleno, aunque aún hay espacio entre los grupos de jóvenes que ocupan el lugar. Algunos padres acompañan a sus hijos; algunas parejas se abrazan para protegerse de la ventisca. Sin embargo, bastan los primeros saltos de los bailarines para que la quietud desaparezca: el público se suelta, baila y grita.

Los bailarines sorprendieron al público con enérgicos saltos y giros, el jueves, en Guanajuato. ı Foto: Jacqueline Reynoso FIC y Miguel Benítez

La propuesta coreográfica de MazelFreten, compañía vinculada al lenguaje de la danza electro y al trabajo de Brandon Masele, encuentra en la música de Hervé un terreno fértil para la explosión. El movimiento de los cuerpos y la cadencia electrónica se entrelazan en una sucesión de impulsos que parece no dar tregua. Los bailarines saltan, giran y desafían la gravedad con una precisión que contrasta con el movimiento impredecible del viento, que agita sus cabelleras.

En Pastitos, la temperatura desciende, pero la energía crece. Los cuerpos responden a cada golpe de la música, las manos se levantan y las voces del público se suman a la fiesta. Hervé encuentra pronto complicidad con los asistentes: basta que pronuncie “Guanajuato”, con ese acento francés que se mezcla con el español, para desatar una nueva oleada de alaridos. La ciudad responde y el escenario deja de ser una frontera entre artistas y espectadores.

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Hervé y MazelFreten demuestran que la música electrónica puede encontrar en la danza urbana una dimensión física y colectiva. Mientras el DJ construye una atmósfera sonora que transita entre el pop y los ritmos electrónicos, los bailarines convierten cada compás en movimiento. No se trata sólo de oír música, sino de sentirla en el cuerpo, compartirla y dejar que el ritmo desplace, al menos por un momento, el frío.

En los últimos temas, Hervé abandona el escenario para acercarse al público. La distancia se acorta y la fiesta adquiere otro pulso. Mientras los bailarines continúan con su despliegue coreográfico, el DJ se mueve entre los asistentes para provocarlos. La respuesta es inmediata: brazos extendidos, gritos y cuerpos que siguen el ritmo sin importar la temperatura.

Entonces llega uno de los momentos más intensos de la noche. Hervé se lanza sobre el público, que lo recibe entre brazos y lo pasea por encima de las cabezas, hasta devolverlo a la valla de seguridad. Pero el gesto no es suficiente para cerrar la celebración. El músico regresa y sube a una de las torres de iluminación con la bandera de México, imagen que eleva la euforia y marca el clímax del show.

La escena resume el encuentro: un artista francés que encuentra en Guanajuato una audiencia dispuesta a responder a cada provocación, una compañía de danza que convierte el espacio en territorio de movimiento y un público que hace suyo el espectáculo.

Al terminar la música, la multitud se dispersa y emprende el regreso por las calles empinadas de Guanajuato. Afuera, el viento sigue recorriendo la ciudad; adentro de cada uno queda el eco de una noche en la que el frío fue telón de fondo para una fiesta de fuego.