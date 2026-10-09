¿A quién interpreta Alberto Guerra y quién era su papá en la serie de Timbiriche?

La serie de ViX de Timbiriche ha causado una enorme polémica tras su estreno y uno de los detalles que destacan en la producción es la identidad del personaje que interpreta el actor Alberto Guerra.

¿A quién interpreta Alberto Guerra y quién era su papá?

Aunque muchos conocen a Luis de Llano como el productor que llevó a la banda juvenil a la cima del éxito (y que abusó a Sasha Sokol en el proceso), el nombre del ejecutivo de Televisa Víctor Hugo O’Farrill ha llamado la atención.

📺🔥 Alberto Guerra interpreta a Héctor Ferrer, personaje que parodiaría a Víctor Hugo O’Farrill, en la serie no autorizada de timbiriche de ViX, de Televisa. La trama dejaría entrever que O’Farrill sabía perfectamente lo que ocurría entre Sasha Sokol y Luis de Llano Macedo. 👀 pic.twitter.com/qY3j7GC429 — Germán López (@germanlr18) October 9, 2026

Y es que aunque de momento no hay una relación directa con el nombre del conocido empresario, ya que el personaje de Alberto Guerra es Román Ferrelle, llama la atención la cercanía del mismo con la creación de Timbiriche.

Víctor Hugo O’Farrill Ávila fue un influyente vicepresidente y alto ejecutivo de Televisa durante las décadas de los 70, 80 y 90, recordado por su poder en la televisión mexicana y su relación con diversos proyectos y polémicos sucesos.

Pertenece a una conocida dinastía de medios de comunicación en México; su padre, Rómulo O’Farrill Jr., estuvo vinculado a empresas emblemáticas como Canal 4 en la consolidación de Telesistema Mexicano.

Fue uno de los ejecutivos impulsores de la creación del grupo musical infantil Timbiriche en 1982, un proyecto con el que se buscaba competir con la banda española Parchís, convocando al compositor Memo Méndez Guiu y al productor Pedro Damián.

Además, en la serie dan a entender que el alto ejecutivo tenía idea de la relacción incorrecta entre Luis de Llano y Sasha Sokol, información que podría formar parte de la ficción creada para el proyecto.

En la serie, Ferrelle tiene una personalidad fuerte y, pese a eso, enfrenta una relación tensa y complicada con su padre, quien le reprocha su “status” y su posición empresarial.

Obsesivo, implacable y visionario: así es el personaje de Alberto Guerra. 🎶🔥#Timbiriche llega este 9 de octubre a #ViX.#BehindTheViX pic.twitter.com/ob44FwubEb — ViX (@VIX) October 7, 2026

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