¿Qué era Siempre en Domingo, el programa donde debutó Timbiriche?

Antes de ser una de las bandas más importantes de los años 80’s, Timbiriche debutó en uno de los programas más destacados de la televisión, Siempre en domingo, conducido por Raúl Velasco en el canal 2.

Los jóvenes que formaban la agrupación infantil sorprendieron al aparecer el 30 de abril de 1982 en el programa de televisión mexicano, con Miguel Bosé como el padrino de presentación del grupo.

Timbiriche se formó con niños provenientes del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Los integrantes originales fueron Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Sasha Sokol y Benny Ibarra.

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¿Qué era el programa Siempre en Domingo?

Siempre en Domingo fue un programa de televisión mexicano de variedades musicales, el cual se estrenó el 14 de diciembre de 1969 y gracias a diversos acuerdos, logró transmitirse simultaneamente en Europa y Sudamérica.

Creado y conducido por Raúl Velasco, el programa presentaba personajes de la farándula y promovía a nuevos talentos; el estreno en el show de un nuevo artista representaba una prueba de fuego que podía significar su éxito o fracaso.

Además de Timbiriche, el programa incluyó otros proyectos como Boquitas Pintadas, Flans, Locomía y muchos más. La primera agrupación mencionada, tuvo diversas presentaciones a lo largo de los años.

A Raúl Velasco se le criticó por el poder que tenía para crear estrellas o destruir carreras, a su vez que el programa era señalado por promover principalmente a artistas creados por Televisa, negando oportunidades a artistas estadounidenses, latinoamericanos y europeos que no tenían acuerdo alguno con esta televisora.

En su último programa, Raúl Velasco recibió un homenaje por parte de Televisa y numerosos artistas reconocidos internacionalmente; cuyos inicios de sus carreras fueron impulsados por el conductor. Las transmisiones del programa finalizaron el 19 de abril de 1998 después de 1480 programas y 10,500 horas al aire.

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