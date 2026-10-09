La serie Timbiriche ya se estrenó y con ello despertó la curiosidad del público sobre la vida de los integrantes que marcaron a toda una generación con éxitos como “Besos de Ceniza” y “Acelerar” que aún siguen vigentes.

Uno de los nombres que más interés genera es el de Benny Ibarra, quien formó parte de la agrupación desde niño. Sin embargo, detrás de su historia hay una figura fundamental del entretenimiento en México: Julissa.

Y es que, aunque muchos la identifican como la mamá del cantante, su legado artístico va mucho más allá pues es una actriz, productora, cantante y pionera del rock mexicano femenino. Conoce la trayectoria de esta mujer.

¿Quién es Julissa, la mamá de Benny Ibarra de Timbiriche?

Julissa, cuyo nombre real es Julia Isabel de Llano Macedo, nació el 8 de abril de 1944 en la Ciudad de México. Es hija de Luis de Llano Palmer, pionero de la televisión mexicana, y de la actriz de la Época de Oro Rita Macedo.

Además, es hermana del productor Luis de Llano Macedo, abusador de Sasha Sokol, integrante de Timbiriche.

Julissa ı Foto: Especial

Su carrera comenzó a principios de los años 60 como vocalista de The Spitfires, con lo que se convirtió en una de las primeras mujeres en liderar una banda de rock and roll en México.

Con el paso de los años amplió su trayectoria como cantante, actriz de cine, televisión y teatro, además de desempeñarse como productora teatral.

Entre las aportaciones más recordadas de Julissa destaca la producción de musicales y la dirección de la obra Vaselina, que encabezó junto a su entonces esposo, Benny Ibarra.

julissa y benny ibarra pic.twitter.com/S1UjqAiaUk — andrespascual6 (@andrespascual6) March 17, 2019

Julissa estuvo casada con el cantante y actor Benny Ibarra, líder del grupo Los Yaki. De esta relación nacieron dos hijos: Benny Ibarra, quien inició su carrera con Timbiriche y luego se lanzó como solista, y Alex Ibarra, reconocido actor y cantante.

Benny Ibarra estuvo en Timbiriche de entre los 10 años y los 15, hasta que decidió irse a estudiar a Boston y pulir su conocimiento musical. Fue el primero en salir del grupo.

Julissa y Benny Ibarra con sus hijos Alejandro y Benny ı Foto: Especial

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