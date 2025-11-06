Así se ve Julissa actualmente | FOTO

Julissa, la reconocida figura del cine, el teatro y la televisión mexicana, sorprendió a sus fans al aparecer en la Ciudad de México hace unos días.

Con 81 años, la estrella se había alejado del mundo del espectáculo, sin embargo, el pasado 31 de octubre hizo una aparición especial en el Teatro Metropólitan. A continuación, recordamos la trayectoria de la actriz y cantante, y te mostramos cómo luce actualmente.

¿Quién es Julissa?

Julissa, cuyo nombre completo es Julissa Reynoso Smith, es una reconocida actriz, cantante, productora y directora mexicana, originaria de la Ciudad de México. Nació el 8 de abril de 1944 y es hija del legendario productor y actor Luis de Llano Palmer y de la actriz Rita Macedo.

Además, es hermana de Luis de Llano, productor que abusó de la cantante Sasha Sokol.

Julissa creció inmersa en el mundo artístico, lo que marcó desde temprana edad su destino en los escenarios. Es también madre del músico Benny Ibarra, fruto de su matrimonio con el cantante Benny Ibarra padre, integrante del famoso grupo Los Yndio’s Tabajaras y posteriormente del dúo Benny y Betty.

Desde muy joven, Julissa destacó en el cine, el teatro y la televisión. Su talento la llevó a protagonizar exitosas películas en las décadas de 1960 y 1970, entre ellas Los caifanes (1967), cinta emblemática del cine mexicano dirigida por Juan Ibáñez, donde compartió créditos con Enrique Álvarez Félix y Sergio Jiménez. Este papel la convirtió en una de las figuras más importantes de su generación.

Julissa ı Foto: Especial

En teatro, fue pionera en traer al público mexicano grandes musicales internacionales. Produjo y protagonizó versiones locales de clásicos como Jesucristo Superestrella, Grease (conocida en México como Vaselina) y Hair, donde introdujo nuevas formas de producción escénica. Su capacidad para adaptarse a distintos géneros la convirtió en una figura multifacética, tanto frente como detrás de las cámaras.

En televisión, participó en telenovelas icónicas como Colorina y La pasión de Isabela, además de incursionar como productora y directora.

A lo largo de su vida, Julissa ha sido reconocida por su talento, por ser multifacética y por su influencia en la cultura popular mexicana. Su legado continúa vivo a través de su familia, sobre todo de su hijo Benny Ibarra, quien ha seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento y fue integrante de Timbiriche.

Así se ve Julissa actualmente | FOTO

La actriz, productora y directora mexicana Julissa estuvo presente en el Teatro Metropólitan el pasado 31 de octubre para acompañar a su hijo, el cantante Benny Ibarra en un show.

El emotivo momento fue captado y difundido por las fans del artista. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención es que la también cantante se encuentra en silla de ruedas, lo que podría estar relacionado con su avanzada edad.