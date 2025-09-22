Benny Ibarra: Timbiriche, cero; aquí voy solo

Han pasado quince años desde que Benny Ibarra publicó un álbum de canciones inéditas. Hoy regresa con “Siente el fuego”, un sencillo que abre una nueva etapa en su carrera y que lo llevará a un escenario en solitario en el Teatro Diana de Guadalajara, así como el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México como parte de su gira Nacer una vez más, con la que promete un reencuentro cercano y honesto con su público.

“Para mí este disco es una gran alegría, una paz. Lo estuve prometiendo durante 15 años y ahora sí llegó el momento. Tenía que pasar por todos esos procesos de vida para poder cantar así, con más intensidad”, confiesa a La Razón.

El Tip: Junto a lucero, Benny Ibarra protagoniza la película Nuestros tiempos, recién estrenada en la plataforma Netflix, disponible en 190 países.

El cantante reconoce que su voz cambió gracias al teatro y a la vida. Obras como El Hombre de la Mancha, Vaselina o Jesucristo Superestrella lo transformaron como intérprete. “No es que cante como esos personajes, sino que aprendí a sentir las canciones de otra manera. Hoy cada nota va acompañada de una intención. Siempre fui sensible, pero ahora sé cómo acceder a esa emoción con más madurez”, asegura.

Eso se refleja en “Siente el fuego”, un tema donde quiso dejar fuera toda pretensión y entregar lo más genuino. “El primer paso para un creativo es ignorar a la industria y al público. Pensar en ellos mientras compones es debilitante. Lo que la gente busca de Benny Ibarra es transparencia, y eso sólo se logra con una honestidad brutal”, afirma.

El Teatro Metropólitan será la prueba de fuego de este nuevo ciclo. “No habrá explosiones ni confeti. Quiero que sea un autolavado musical. La gente entrará esperando lo de siempre y saldrá distinta por vivir otra experiencia, con el alma rechinando de limpio. Será Benny Ibarra mucho; Timbiriche, cero”, enfatiza.

Aunque los fans esperan clásicos, el cantante promete nuevas versiones. “Busco que un chavo de 18 años diga: ‘¿Ésta es la de ‘Cielo’? Suena actual, con vida’. Ya no se trata de presumir que puedo arreglar mis canciones, sino de conmover otra vez. Eso es lo que me mueve como artista”.

El reto de presentarse en solitario en un recinto como el Metropólitan no le es ajeno, pero lo asume con gratitud. “Hoy hay más de mil conciertos al día en la Ciudad de México. Que alguien decida ir a verme, a pesar del tráfico o de la economía; que se den el tiempo de comprar un boleto, es un acto de amor. Entonces mi trabajo es corresponder a eso con un show honesto y entregado”, comenta.

EL ESPERADO REENCUENTRO. Sobre su futuro, no descarta el cine ni un eventual reencuentro de Timbiriche. “Un reencuentro son dos años mínimo, y ahora no es coordinar a siete niños, sino a siete adultos con familias. Nos adoramos, pero hay que alinear agendas y burocracias. Ojalá suceda, no hemos dicho que no”, resalta con franqueza.

El intérprete de “Inspiración”, reconoce que la industria ha cambiado y que ahora son los hijos de su generación quienes comienzan a ocupar espacios. “Es increíble ver a mis ahijados como María Perroni, hija de Mariana Garza en el teatro, o a los hijos de mis amigos, de Paulina, de Erik; algunos de ellos siguiendo este camino de la música y la actuación. A mí me toca acompañar a mis hijos desde otro lugar: ya no educarlos, sino aprender juntos como adultos. La música es un terreno donde ellos me sorprenden, aunque decidieron otras carreras, sí me comparten playlists y nuevos sonidos. Ese relevo generacional me inspira y me recuerda que siempre hay algo fresco por descubrir”.

Sobre el momento que vive la industria musical, el hijo de Julissa, expresa: “La industria y los ritmos han cambiado mucho, en mi caso todo se ha vuelto mucho más a flor de piel y eso lo vuelve más atractivo. Yo no puedo cantarle a alguien de mi generación, de la famosa generación Timbiriche, algo que no va conmigo, sería mentirles. Es muy importante respetar lo que se ha construido en tu carrera, y seguir creciendo con tu música”.

De momento, toda su energía está en el lanzamiento de su nuevo disco, así como la gira Nacer una vez más, la cual inicia en el Teatro Diana de Guadalajara el 11 de octubre, seguida por el Teatro Metropólitan el 31 de octubre en la Ciudad de México. “Cantar es un acto de gratitud. Este nuevo ciclo apenas comienza y será un antes y un después en mi carrera. Quiero vivirlo acompañado de mi público”, concluye Benny Ibarra.

Benny Ibarra, gira “Nacer una vez más”

Dónde: Teatro Metropólitan

Cuándo: 31 de octubre

Precios: Desde 976 a 1708 pesos, con cargo incluido

