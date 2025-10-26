Claudia en 'Hasta el viento tiene miedo'

La actriz mexicana Alicia Bonet falleció a los 78 años, según lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) mediante un comunicado difundido en sus redes sociales el 26 de octubre de 2025.

La organización expresó su pésame a familiares y amigos, aunque no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su muerte.

La intérprete es reconocida por su trabajo en Hasta el viento tiene miedo, El escapulario y Despedida de soltera, películas que se han convertido en clásicos del cine nacional.

Muere Alicia Bonet, figura emblemática del cine mexicano

La noticia del fallecimiento de Alicia Bonet fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, se lee en la publicación.

Cientos de usuarios han expresado su pesar ante la muerte de la actriz, considerada una figura emblemática del cine y la televisión mexicanas.

Alicia Bonet

1947 - 2025 pic.twitter.com/Or8sa7WTfW — 𝘊𝘢𝘳𝘵𝘰𝘰  (@Cartoo) October 26, 2025

¿Quién era Alicia Bonet, considerada una figura emblemática del cine mexicano?

Alicia Bonet nació el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México y dio sus primeros pasos en el teatro juvenil a finales de los años 50. Su carrera cinematográfica se consolidó en la década de 1960, cuando participó en películas que se convirtieron en referentes del cine mexicano. Tuvo cuatro hijos.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Hasta el viento tiene miedo (1968), dirigida por Carlos Enrique Taboada, en la que interpretó a Claudia, papel que la convirtió en un ícono del género de terror en México.

El escapulario (1968), otro título relevante en su trayectoria.

Despedida de soltera (1966), con la que comenzó a hacerse notar en el cine.

Rubí (1970), además de otros títulos como Guadalajara en verano.

Alicia Bonet también incursionó en la televisión, participando en telenovelas como Viviana (1978) y otras producciones dramáticas. Su trayectoria abarcó cine, teatro, televisión y hasta doblaje, lo que le permitió dejar una huella significativa en varias generaciones de espectadores.

Sin duda, la artista deja un vacío en el mundo cinematográfico del país y su talento será recordado por ser excepcional.