Guillermo del Toro pide a los mexicanos ir al cine a ver Yo Soy Frankelda

Guillermo del Toro, uno de los directores mexicanos más importantes a nivel internacional, hizo un llamado al público mexicano para que no se pierdan de la película Yo Soy Frankelda, una cinta mexicana de stop motion que ha dado mucho de qué hablar no solo por su gran calidad.

La historia de Yo Soy Frankelda se encuentra íntimamente ligada con el nuevo proyecto de Guillermo del Toro, Frankenstein, ya que se basa en la obra de Mary Shelley, la creadora del libro sobre el científico loco que desafía a Dios con la creación de un ser que no logra encajar en el mundo. La mayor diferencia está en que la cinta animada está situada en Real del Monte, Hidalgo, lo que abre el espacio para el folklore mexicano.

El reconocido director de cine, Guillermo del Toro, utiliza sus plataformas digitales para emitir una súplica teatral y apasionada al público mexicano. El cineasta, conocido por su ingenio y estilo único, pide encarecidamente a la audiencia que abandone la comodidad de su sillón… pic.twitter.com/HiFc9OhrTR — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 22, 2025

Guillermo del Toro pide que vean Yo Soy Frankelda

A través de sus redes sociales, el director de ‘La Forma del Agua’ ha mostrado apoyo al proyecto de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, al publicar de manera constante información sobre el proyecto animado. En ese sentido, en uno de sus posteos pidió directamente al público que vayan a ver la película.

De este modo, citó un twitter que pedía apoyo para Frankelda y escribió: “Andenles pues- no sean HDSPTM vayan a verla”, les solicitó a sus seguidores en un mensaje que ya ha recibido una variedad de reacciones por parte de la audiencia al encontrarse con su forma tan mexicana y directa de hacer la petición.

Andenles pues- no sean HDSPTM vayan a verla https://t.co/ycxMYGw6Ao — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 22, 2025

A través de los años, Del Toro ha dejado en claro su interés de poner en alto el cine mexicano y apoyar al talento y los proyectos nacionales. Asimismo, en recientes declaraciones opinó sobre el uso de Inteligencia Artificial en las películas y el arte, dejando ver que está en contra del mismo.

Fue tras una función de Frankenstein que el director expresó: “Buenas noches. Muchas gracias y a la mier** la IA”, estalló, dejando clara su postura respecto a esta nueva manera de crear un contenido más rápido y barato, pero no necesariamente mejor que el que puede crear el ser humano.

Como una curiosidad, Yo Soy Frankelda no utiliza IA en lo absoluto, algo que para muchos es un detalle atractivo para ver la película mexicana, pues implicaría un esfuerzo por parte de los creadores de la obra en mantener el trabajo humano al frente de los proyectos artísticos frente a un mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados.