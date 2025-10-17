Guillermo del Toro causa furor con Frankenstein

En Morelia, Michoacán

Después de su estreno a nivel mundial en diversas locaciones, la noche del pasado miércoles por fin llegó el momento por muchos esperado de ver en pantalla grande la nueva adaptación cinematográfica de Frankenstein, en esta ocasión en una reimaginación audiovisual a cargo del mismísimo Guillermo del Toro, quien tomó la historia original de Mary Shelley para darle un interesante giro con el que entrega un relato de padres e hijos.

Conforme se acercaba el inicio de la proyección, la gente se apresuraba para buscar y encontrar un lugar, y mientras la sede se iba llenando era notoria la atmósfera colectiva de emoción que se sentía en ese sitio. Pasadas las 20:00 horas el teatro lucía completamente lleno y aunque muchos tenían la ilusión de ver a Guillermo del Toro de sorpresa para presentar su película, él no llegó, pero sí envió un par de mensajes para los asistentes.

El Dato: La Filmoteca UNAM renovó la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario para ser una de las sedes donde llegará la cinta Frankenstein.

Primero, Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, leyó una carta en la que el realizador tapatío compartía que “donde estamos y quienes somos cambia conforme la vida nos esculpe a golpes y Dios dicta la forma, cuando era niño y muy católico pensé en contar la historia de Dios Padre y Dios Hijo, unidos por la investigación del dolor y la muerte en ese último momento de duda en la Cruz, pero a través de Frankenstein, pensé en hablar de lo extraño que es ser hijo de un hombre difícil de descifrar”, dijo.

En la carta, el cineasta igualmente compartía que cuando aún era hijo se convirtió en padre y que años después descubrió en el espejo al verse a cierta edad a su papá. Mientras que en un video proyectado antes de iniciar la función, el director dijo que, desafortunadamente, no había podido asistir al estreno latinoamericano de su nueva cinta, por lo cual pidió una disculpa.

“Espero que disfruten de esta película que he perseguido tanto”, fue el mensaje final del director Guillermo del Toro y al terminar la función entre aplausos la misma, quedó claro que en efecto quienes la vieron pudieron disfrutarla mucho.

Aunque no acudió a Morelia, ayer Netflix anunció que Guillermo del Toro visitará México el próximo 3 de noviembre para promocionar la película. La cita será en la capital del país.

“Esto no es sólo una película de terror, es una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos”, dijo en el video.