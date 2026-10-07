A pesar de no haber estado en la formación inicial, Silvia Campos se convirtió en todo un referente de Timbiriche en la última etapa de la icónica agrupación, aunque tras su disolución, la carrera de la también actriz fue perdiendo fuerza.

En ese sentido, muchos fans le perdieron la pista y a la fecha no saben qué sucedió con la famosa. Por ello, te compartimos lo que se sabe de su vida tras haber formado parte de la icónica banda.

¿Qué pasó con Silvia Campos de Timbiriche?

Tras ganar un certamen de belleza en 1989, Silvia Campos fue considerada para unirse a Timbiriche, por lo que entró en lugar de Patty Tanús, quien a su vez había entrado para suplir a Thalía.

La joven se convirtió en uno de los principales referentes de la banda con Diego Shoening; ella aparece en los discos “XI” y “XII” donde interpretó temas como “Tentación” y “Volver a comenzar”, entre otros.

Campos destacó por su arrolladora belleza física, incluso llegó a ser considerada como una de las mujeres más atractivas de la farándula y esto hizo que también se convirtiera en una de las figuras más mediáticas de la época, hasta el punto en que llegó a tener un romance con Jorge Campos.

La actriz, cantante y ex Timbiriche Silvia Campos cumple años; nació #UnDiaComoHoy 24 de Septiembre de 1972 en Puebla, México. pic.twitter.com/aEtCP04mFE — Raúl Brindis (@raulbrindis) September 24, 2026

Tras la disolución de Timbiriche, Silvia Campos intentó mantenerse dentro de la industria del espectáculo y participó en telenovelas y programas unitarios de “Mujer, Casos de la Vida Real”. También grabó un disco solista, pero el mismo nunca vio la luz.

La carrera de la artista comenzó a perder fuerza a finales de la década de los 2000 pues se sabe que experimentó distintas complicaciones de salud sin especificar. Supuestamente, en su salida de la fama también influyó su matrimonio con el futbolista Manuel Sol.

Un par de años atrás, la joven concedió una entrevista en la que señaló que tras su retiro del ambiente artístico se convirtió en madre de dos niños, se divorció y decidió dedicarse a la psicología y otras disciplinas de acompañamiento espiritual.

Negó estar interesada en volver a la música o al entretenimiento en general; además, no utiliza las redes sociales, por lo que el público tampoco tiene acceso a ella.

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