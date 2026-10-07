La serie Timbiriche está a punto de llegar a la pantalla y los fans de la mítica agrupación mexicana fundada en los años 80 esperan con ansias conocer cuándo se estrenarán los capítulos y a qué hora. En La Razón te contamos todo lo que debes saber de la producción original de ViX inspirada en hechos reales.

¿Cuándo se estrena cada capítulo de Timbiriche? Guía completa de la serie

Timbiriche es una serie creada por ViX que se estrenará esta semana en streaming y en televisión abierta. La historia estará integrada por ocho capítulos de alrededor de 45 minutos cada uno.

¿De qué trata la serie?

Timbiriche es una serie inspirada en hechos reales que narra los primeros años de la famosa agrupación juvenil mexicana y cómo se transformó en un fenómeno del pop en español.

La historia se desarrolla principalmente durante la década de 1980 y muestra cómo un proyecto musical infantil terminó convirtiendo a sus integrantes en algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México.

Timbiriche se sitúa en 1982, con la formación original del grupo y retrata cómo Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoening fueron creciendo como artistas. Además, la serie explora sus sueños, amistades, sus conflictos personales y las presiones que tenían al alcanzar la fama siendo tan jóvenes.

La producción de ViX también aborda cómo se vivió la llegada de otros integrantes como Erik Rubín, Thalía, Bibi Gaytán y Edith Márquez.

Calendario de estreno de los episodios de Timbiriche

La serie Timbiriche estrenará cada viernes un capítulo nuevo a través de la plataforma ViX, pero el primer episodio se podrá ver en televisión por Las Estrellas el 8 de octubre.

Según reportes, este sería el calendario de estreno de ViX, a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México):

Capítulo 1: 9 de octubre de 2026

Capítulo 2: 9 de octubre 2026

Capítulo 3: 16 de octubre de 2026

Capítulo 4: 23 de octubre de 2026

Capítulo 5: 30 de octubre de 2026

Capítulo 6: 6 de noviembre de 2026

Capítulo 7: 13 de noviembre de 2026

Capítulo 8: 13 de noviembre de 2026

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