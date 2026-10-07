El nombre de Andrea Chaparro ha ganado popularidad en redes sociales por proyectos como la serie Como agua para chocolate y Bandidos. Ahora está por iniciar una nueva etapa en su carrera artística al interpretar a Edith Márquez en la serie Timbiriche.

La actriz, hija de Omar Chaparro, debutó a los 10 años y tiene experiencia en teatro, cine y televisión. Conoce en La Razón quién es y cuál es su trayectoria.

¿Quién es Andrea Chaparro, la hija de Omar Chaparro que interpreta a Edith Márquez en la serie Timbiriche?

Andrea Chaparro es una actriz y cantante mexicana, que nació el 26 de enero de 2002 en Chihuahua, México; es hija mayor del conductor, actor y comediante Omar Chaparro. Debutó a los 10 años en teatro con la obra Mary Poppins y se formó artísticamente el Los Ángeles, California, EU.

En 2017, formó parte del programa La Voz Kids México, como integrante del equipo de Rosario, y en 2021, Andrea debutó en la industria cinematográfica en La casa de las flores: la película.

La joven artista ganó popularidad gracias a sus participaciones en producciones para televisión y plataformas de streaming. Entre sus proyectos más conocidos se encuentra la serie Rebelde de Netflix, donde interpretó a MJ, y Como agua para chocolate.

Además de la actuación, Andrea Chaparro se enfoca en desarrollar su carrera musical y ha compartido su pasión por el canto a través de distintos proyectos artísticos que publica en redes sociales. Actualmente, tiene más de 771 miles de seguidores en Instagram.

¿Dónde ver Timbiriche?

La serie Timbiriche es una producción original de ViX inspirada en hechos reales sobre la historia del grupo Timbiriche. Los ocho capítulos se pueden ver exclusivamente en la plataforma de streaming ViX a partir del próximo 9 de octubre.

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