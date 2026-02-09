Como Agua Para Chocolate: Fecha de estreno, dónde ver y reparto de la segunda temporada

La nueva adaptación de Como Agua Para Chocolate está a punto de lanzar su segunda y última temporada, siendo una de las series más esperadas del 2026 bajo la producción de HBO Max y que según la propia plataforma es “el contenido latinoamericano más visto en Max en todo el mundo”.

¿De qué trata la segunda temporada de Como Agua Para Chocolate?

Inspirada en el libro homónimo de Laura Esquivel, Como Agua Para Chocolate cuenta la historia de Tita de la Garza, una joven a la que la azota la tragedia y el desamor cuando su enamorado, Pedo Múzquiz, se casa con su hermana.

La primera temporada cerró de manera dramática, con Tita siendo llevada a un convento y Pedro sobreviviendo a un fusilamiento, mientras que por su parte, Rosaura velaba la muerte de su hijo Roberto.

Cabe mencionar que la serie ya no está apegada a la novela y el tráiler promete que aunque seguirá una línea similar, también se ha permitido una serie de libertades creativas.

Lo que se espera de esta segunda temporada es la llegada del doctor Brown, quien en la versión original es la persona que logra salvar a Tita de la locura, por lo que inician una relación que en el libro, se apaga antes de que se casen porque Tita no puede olvidar a Pedro.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Como Agua Para Chocolate?

La segunda temporada de la serie se estrena el 15 de febrero a través de la plataforma de HBO Max.

Reparto de Como Agua Para Chocolate

Para la temporada final de Como Agua Para Chocolate, veremos el regreso de Azul Guaita en el papel de Tita, Irene Azuela como mamá Elena, Andrea Chaparro como Gertrudis y Ana Valeria Becerril como Rosaura.

También estarán de regreso Andrés Baida como Pedro, Louis David Horné como Juan y Francisco Angelini como el doctor Brown.