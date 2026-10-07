Reinventan la historia de Carrie en serie

A 50 años de la adaptación del director Brian De Palma de la novela Carrie, de Stephen King, la historia resurge en pleno 2026, pero reinventada.

Entre el formato de documental y el thriller de terror, la serie del mismo nombre va a las entrañas del mundo de esta adolescente marginada que un día estalla en una furia destructora.

La serie Carrie, escrita y dirigida por Mike Flanagan, trae la historia a la actualidad. La adolescente vive en un mundo con celulares y el bullying que padece en su escuela también se traslada a las redes sociales, cuando le crean una cuenta falsa.

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Mike Flanagan ha comentado que decidió hacer esta adaptación porque le sorprendía la vigencia de los temas centrales de la novela.

“La crueldad, la empatía, el acoso escolar y la violencia en las aulas no sólo seguían siendo temas de debate vitales, sino que cobraban aún más importancia que hace cincuenta años.

“La violencia escolar se ha normalizado hasta un punto que King jamás habría imaginado. Internet nos ha demostrado hasta qué punto el acoso y la crueldad —ambos fomentados en las redes sociales— pueden transformar nuestro discurso”, ha comentado.

El director va recreando los orígenes del comportamiento de Carrie y se inspira en dos casos reales, el de Turpin en Perris, California, donde 13 hermanos crecieron encerrados por completo en su propia casa, y la historia de Albany, un poblado destruido a raíz del escándalo que suscita una cuenta de Instagram dedicada al acoso escolar.

A diferencia de la Carrie de Brian De Palma, en la serie protagonizada por Summer H. Howell, la joven no es tímida ni aislada, sino entusiasta y muy curiosa. También le da otro giro a la madre, Margaret (Samantha Sloyan), quien no es vista como una maltratadora, sino que quiere proteger a su hija de la maldad del mundo.

La serie a veces parece la recreación de un documental, al mostrar a los excompañeros de Carrie hablando de aquel día fatal en el que perdieron la vida decenas en la escuela o de cómo fue su relación con ella; pero también hace flashback de la vida de la adolescente antes de ingresar a la escuela.

Incorpora otros temas que forman parte de las preocupaciones actuales, como los tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Hace una crítica sobre cómo se realizan los simulacros y la manera en que se normaliza la violencia en las aulas.

Carrie, que se estrena hoy en Prime Video, también muestra qué hay detrás de Chris Hargensen (Alison Thornton), quien lidera al grupo de estudiantes que hace bullying. Se ve cómo lidia con el divorcio de sus padres y es desatendida.