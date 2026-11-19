EL DATO: PETARDOS Y MAGNOLIAS es una película mexicana de drama y romance juvenil dirigida y escrita por Sandra Reynoso Estrada. Ya se encuentra disponible en las salas de cine de todo el país.

SANDRA REYNOSO, directora de Petardos y Magnolias, y Juan Daniel García Treviño, protagonista, presentan una historia que desafía la manera en que el cine suele representar el enamoramiento: sin idealizar relaciones tóxicas y con personajes que aprenden a amar sin perder su identidad.

La apuesta de la cineasta también refleja la importancia de que más mujeres ocupen espacios detrás de la cámara y cuenten historias desde su propia perspectiva.

“Yo intenté alejarme del amor romántico, que no fuera incondicional al cien por ciento, sino que tuviera límites. No es una entrega total y a ciegas, sino un amor que guarda la integridad de uno como ser humano. Al final, los personajes se terminan entregando mucho, pero es a raíz de que deciden ser la mejor versión de sí mismos para poder vivirlo”, expresó Sandra Reynoso en entrevista con La Razón.

La directora explicó que su interés por desarrollar esta historia también surgió de la necesidad de ofrecer relatos distintos a las nuevas generaciones. “Tenían esta inquietud de hacer cine para los jóvenes y coincidió que yo también quería hacer algo para adolescentes”, recordó sobre el encuentro con los productores que le propusieron desarrollar el proyecto.

AUNQUE cada vez somos más las realizadoras que conseguimos desarrollar proyectos, abrirse paso detrás de la cámara continúa siendo complicado SANDRA REYNOSO, Cineasta



Para la cineasta, contar historias de amor sigue siendo necesario, particularmente ante un panorama social marcado por los conflictos. “El amor nunca va a pasar de moda, es súper fundamental y universal. En cómo está el mundo, con tanta violencia, tanta guerra, creo que las historias de amor tienen que prevalecer y tienen que seguir”, sostuvo.

Su participación también representa el avance de las mujeres en la industria cinematográfica. “La presencia femenina no sólo amplía las oportunidades profesionales, también diversifica las historias que llegan a la pantalla”.

Para Juan Daniel García Treviño, llegar a la producción fue casi una casualidad y lejos de reproducir los estereotipos del personaje de barrio, decidió explorar otros matices. “Yo entendía que seguramente todos iban a llegar a hacer el personaje de barrio porque es de barrio. Y dije: sí, pero también hay que romperlo tantito, que no sea una caricatura”, recordó. Su propuesta convenció al equipo, que llevaba meses buscando al protagonista.

Para el actor, el mayor desafío estuvo en conseguir una conexión genuina con sus compañeros. “Siempre que voy a trabajar con alguien trato de ver que esa persona sí te vea a los ojos, que conectes con ella. Me cuesta cuando hay compañeros que no conectan”, confesó.

García Treviño también celebró la conexión de los espectadores con la historia. Actualmente el histrión trabaja en la grabación de un disco y disfruta de tener tres películas en cartelera nacional.