¿Quién es Michelle Pellicer, quien interpreta a Paulina Rubio en Timbiriche la serie?

Timbiriche la serie llegará pronto a la pantalla chica con una historia que promete revivir el origen y las polémicas que envolvieron a una de las agrupaciones más importantes del pop mexicano y, para ello, reunió a un elenco de actores encargados de dar vida a sus integrantes.

Una de las actrices que más ha llamado la atención es Michelle Pellicer, quien asumirá el reto de interpretar a Paulina Rubio, una de las figuras más emblemáticas del grupo.

¿Quién es Michelle Pellicer, quien interpreta a Paulina Rubio en la serie Timbiriche?

Michelle Pellicer es una actriz mexicana de 33 años. Comenzó su interés por la actuación desde muy pequeña, participando en obras escolares y musicales.

Más adelante se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde continuó su preparación profesional.

Michelle Pellicer participó en los cortometrajes Las sombras que escuchas y Deja ir, además de formar parte del largometraje Pinky Promise. Pero su nombre ganó popularidad gracias a su protagónico como Cindy Garza en Cindy la Regia: La serie de Netflix, inspirada en la popular historia creada por Ricardo Cucamonga.

En junio de 2024, la intérprete mexicana fue nominada a los Premios Aura donde fue reconocida con una nominación a Revelación Femenina por su talento

Michelle Pellicer también ha participado en producciones como El Maleficio, Fugitivas y Hermanas, un amor compartido. Ahora, suma un nuevo desafío a su carrera al interpretar a Paulina Rubio en Timbiriche, la serie de ViX.

¿Dónde ver la serie Timbiriche?

La serie Timbiriche cuenta con ocho capítulos, los cuales se estrenarán en la plataforma de streaming ViX el 9 de octubre de 2026.

Además, el primer episodio tendrá una transmisión especial en televisión abierta a través de Las Estrellas (Canal 2) antes de que llegue a la plataforma digital.

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