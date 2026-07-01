Jorge Campos presume las lujosas chanclas Louis Vuitton que le regaló Gianni Infantino; ¿Cuánto cuestan?

El legendario exportero de la Selección Mexicana, Jorge Campos, recibió un espectacular detalle de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le regaló unas lujosas chanclas Louis Vuitton al Inmortal, quien las presumió en sus redes sociales.

“Es un regalo del presidente. Gracias, presi”, dijo el tres veces mundialista con el Tricolor en un video, mientras se quitaba una de las sandalias para presumirla a sus seguidores. El hecho ocurrió en el Estadio Azteca, durante el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y Ecuador.

El emotivo momento terminó con la foto del recuerdo entre Jorge Campos y Gianni Infantino, quienes estuvieron acompañados de Jared Borgetti y Luis Hernández, exgoleadores y de los principales referentes del equipo nacional.

¿Cuánto cuestan las chanclas Louis Vuitton de Jorge Campos?

Según información del sitio oficial de Louis Vuitton, las chanclas que Gianni Infantino le dio a Jorge Campos tienen un valor de 18,600 pesos mexicanos.

De acuerdo con datos de la compañía de moda de lujo francesa, estas sandalias están confeccionadas en suave piel de becerro. Tiene una plantilla con el motivo Monograma Blooming estampado y una tira en forma de V con un distintivo termograbado en tono dorado.

La afición de Jorge Campos por las sandalias

Las sandalias se convirtieron en una parte indispensable del look de Jorge Campos, pues usarlas forman parte de su personalidad y es uno de sus principales distintivos ante los aficionados.

A sabiendas de esta situación, Gianni Infantino aprovechó la celebración del Mundial 2026 en México para tener esta detalle con el que todavía muchos consideran que ha sido el mejor guardameta en la historia de la Selección Mexicana.

Como futbolista, Jorge Campos asistió a tres ediciones de la Copa del Mundo como Tricolor. Solamente fue titular en las de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, pues en la de Corea-Japón 2002 fue como tercer portero detrás de Óscar Pérez y Oswaldo Sánchez.

EVG